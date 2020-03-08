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16:31 (мск), источник: Vesti.kz

Завершилась последняя встреча первого тура КПЛ-2020

В ней встречались «Каспий» и «Жетысу».

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Завершилась последняя встреча первого тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2020 года, которой стал матч между новичком из Актау «Каспием» и талдыкорганским «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоялась в Актау и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Жетысу».

Футболисты «Жетысу» вышли вперед на 66-й минут, когда отличился болгарский нападающий Мартин Тошев. Удвоить свое преимущество гости смогли на 83-й минуте благодаря голу белорусского форварда Егора Зубовича.

Ранее в рамках первого тура чемпион Казахстана «Астана» разгромил «Кызыл-Жар СК» со счетом 4:0, «Кайрат» одержал тяжелую победу над «Таразом» — 2:1, «Ордабасы» переиграл «Окжетпес» — 1:0, «Тобол» забил два гола за минуту и победил «Шахтер» — 3:1, а «Кайсар» взял верх над «Иртышом» — 1:0.

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