Завершилась последняя встреча первого тура КПЛ-2020
В ней встречались «Каспий» и «Жетысу».
В ней встречались «Каспий» и «Жетысу».
Завершилась последняя встреча первого тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Игра состоялась в Актау и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Жетысу».
Футболисты «Жетысу» вышли вперед на 66-й минут, когда отличился болгарский нападающий Мартин Тошев. Удвоить свое преимущество гости смогли на 83-й минуте благодаря голу белорусского форварда Егора Зубовича.
Ранее в рамках первого тура чемпион Казахстана «Астана» разгромил «Кызыл-Жар СК» со счетом 4:0, «Кайрат» одержал тяжелую победу над «Таразом» — 2:1, «Ордабасы» переиграл «Окжетпес» — 1:0, «Тобол» забил два гола за минуту и победил «Шахтер» — 3:1, а «Кайсар» взял верх над «Иртышом» — 1:0.