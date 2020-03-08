Завершилась последняя встреча первого тура КПЛ-2020

Завершилась последняя встреча первого тура чемпионата Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2020 года, которой стал матч между новичком из Актау «Каспием» и талдыкорганским «Жетысу», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоялась в Актау и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Жетысу».

Футболисты «Жетысу» вышли вперед на 66-й минут, когда отличился болгарский нападающий Мартин Тошев. Удвоить свое преимущество гости смогли на 83-й минуте благодаря голу белорусского форварда Егора Зубовича.