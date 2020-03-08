Обладатель Кубка Казахстана стартовал с победы в КПЛ-2020
Кызылординский «Кайсар» стартовал с победы над павлодарским «Иртышом» в новом сезоне чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Кызылординский «Кайсар» стартовал с победы над павлодарским «Иртышом» в новом сезоне чемпионата Казахстана по футболу среди клубов
Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола «Кайсара» в КПЛ-2020 и единственного в матче стал грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе, который отличился на 11-й минуте.
Ранее в рамках первого тура чемпион Казахстана «Астана» разгромил «Кызыл-Жар СК» со счетом 4:0, «Кайрат» одержал тяжелую победу над «Таразом» — 2:1, «Ордабасы» переиграл «Окжетпес» — 1:0, а «Тобол» забил два гола за минуту и победил «Шахтер» — 3:1.
Напомним, «Кайсар» является обладателем Кубка Казахстана, а в матче за Суперкубок РК уступил «Астане» со счетом 0:1.