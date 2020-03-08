Обладатель Кубка Казахстана стартовал с победы в КПЛ-2020

Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола «Кайсара» в КПЛ-2020 и единственного в матче стал грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе, который отличился на 11-й минуте.

Ранее в рамках первого тура чемпион Казахстана «Астана» разгромил «Кызыл-Жар СК» со счетом 4:0, «Кайрат» одержал тяжелую победу над «Таразом» — 2:1, «Ордабасы» переиграл «Окжетпес» — 1:0, а «Тобол» забил два гола за минуту и победил «Шахтер» — 3:1.