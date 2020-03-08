«Челси» дома разгромил «Эвертон» в матче чемпионата Англии по футболу

«Эвертон» не может обыграть «Челси» в гостях в матчах чемпионата на протяжении 25 встреч (11 ничьих, 14 поражений), в последний раз ливерпульский клуб побеждал на «Стэмфорд Бридж» в ноябре 1994 года (1:0).