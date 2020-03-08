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19:36 (мск), источник: ТАСС

«Челси» дома разгромил «Эвертон» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 8 марта. «Челси» на своем поле обыграл «Эвертон» со счетом 4:0 в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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Источник: Reuters

Голы забили Мэйсон Маунт (14-я минута), Педро (21), Виллиан (51) и Оливье Жиру (54).

«Эвертон» не может обыграть «Челси» в гостях в матчах чемпионата на протяжении 25 встреч (11 ничьих, 14 поражений), в последний раз ливерпульский клуб побеждал на «Стэмфорд Бридж» в ноябре 1994 года (1:0).

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 29 матчах. «Эвертон» идет 12-м, в активе команды под руководством Карло Анчелотти после 29 туров 37 очков.

В следующем матче в чемпионате «Челси» сыграет на выезде 14 марта с «Астон Виллой», «Эвертон 16 марта примет в мерсисайдском дерби примет «Ливерпуль».

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Челси
4:0
Первый тайм: 2:0
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 298.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардКарло Анчелотти
Голы
Мэйсон Маунт(Родригес Педро)14′
Родригес Педро(Росс Баркли)21′
Виллиан(Росс Баркли)51′
Оливье Жиру(Виллиан)54′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
1Джордан Пикфорд
2Антонио Рюдигер
2Мэйсон Холгейт
90+1′
3Маркос Алонсо
5Майкл Кин
15Курт Зума
82′
12Люка Динь
28Сесар Аспиликуэта
19Джибриль Сидибе
8Росс Баркли
10Гильфи Сигурдссон
47Билли Гилмор
21Андре Гомеш
53′
11Родригес Педро
7Ришарлисон
19Мэйсон Маунт
60′
26Том Дэйвис
58′
24Рис I Джеймс
27Мойзе Кин
10Виллиан
71′
9Доминик Калверт-Льюин
76′
55Фаустино Анджорин
42Энтони Гордон
18Оливье Жиру
86′
20Анисиу Калдейра Бернард
45′
57Армандо Бройя
11Тео Уолкотт
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)3
11Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
8Фолы10
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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