«Челси» дома разгромил «Эвертон» в матче чемпионата Англии по футболу
ТАСС, 8 марта. «Челси» на своем поле обыграл «Эвертон» со счетом 4:0 в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
ТАСС, 8 марта. «Челси» на своем поле обыграл «Эвертон» со счетом 4:0 в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Голы забили Мэйсон Маунт (14-я минута), Педро (21), Виллиан (51) и Оливье Жиру (54).
«Эвертон» не может обыграть «Челси» в гостях в матчах чемпионата на протяжении 25 встреч (11 ничьих, 14 поражений), в последний раз ливерпульский клуб побеждал на «Стэмфорд Бридж» в ноябре 1994 года (1:0).
«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 29 матчах. «Эвертон» идет 12-м, в активе команды под руководством Карло Анчелотти после 29 туров 37 очков.
В следующем матче в чемпионате «Челси» сыграет на выезде 14 марта с «Астон Виллой», «Эвертон 16 марта примет в мерсисайдском дерби примет «Ливерпуль».
|Фрэнк Лэмпард
|Карло Анчелотти
|Мэйсон Маунт(Родригес Педро)
|14′
|Родригес Педро(Росс Баркли)
|21′
|Виллиан(Росс Баркли)
|51′
|Оливье Жиру(Виллиан)
|54′
|1
|Кепа Аррисабалага
|1
|Джордан Пикфорд
|2
|Антонио Рюдигер
|2
|Мэйсон Холгейт
90+1′
|3
|Маркос Алонсо
|5
|Майкл Кин
|15
|Курт Зума
82′
|12
|Люка Динь
|28
|Сесар Аспиликуэта
|19
|Джибриль Сидибе
|8
|Росс Баркли
|10
|Гильфи Сигурдссон
|47
|Билли Гилмор
|21
|Андре Гомеш
53′
|11
|Родригес Педро
|7
|Ришарлисон
|19
|Мэйсон Маунт
60′
|26
|Том Дэйвис
58′
|24
|Рис I Джеймс
|27
|Мойзе Кин
|10
|Виллиан
71′
|9
|Доминик Калверт-Льюин
76′
|55
|Фаустино Анджорин
|42
|Энтони Гордон
|18
|Оливье Жиру
86′
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
45′
|57
|Армандо Бройя
|11
|Тео Уолкотт
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|3
|11
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)