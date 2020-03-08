Гол Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче с «Дженоа»
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты «Милана» на своем поле уступили «Дженоа» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты «Милана» на своем поле уступили «Дженоа» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
Игра в Милане завершилась победой гостей со счетом 2:1. Голы в составе «Дженоа» забили Горан Пандев (7-я минута) и Франческо Кассата (41). У «Милана» отличился Златан Ибрагимович (77).
В параллельном матче «Сампдория» на своем поле победила «Верону» — 2:1.
Ранее власти приняли решение о том, что все спортивные мероприятия в Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей.
|Стефано Пиоли
|Давиде Никола
|Златан Ибрагимович
|77′
|Горан Пандев(Антонио Санабрия)
|7′
|Франческо Кассата(Лассе Шене)
|41′
|1
|Асмир Бегович
|1
|Маттиа Перин
|13
|Алессио Романьоли
|4
|Доменико Кришито
|19
|Тео Эрнандез
|14
|Давиде Бираски
|46
|Маттео Габбиа
|17
|Кристиан Ромеро
|4
|Исмаэль Беннасер
|55
|Андреа Мазиелло
|79
|Франк Кессье
|92
|Адама Сумаоро
|7
|Самуэль Кастильехо
|29
|Франческо Кассата
|21
|Златан Ибрагимович
|9
|Антонио Санабрия
|12
|Андреа Конти
90′
|20
|Лассе Шене
57′
|2
|Давиде Калабрия
|27
|Стефано Стураро
|10
|Хакан Чалханоглу
56′
|85
|Валон Бехрами
63′
|5
|Джакомо Бонавентура
|15
|Филип Ягелло
|18
|Анте Ребич
57′
|19
|Горан Пандев
79′
|17
|Рафаэл Леан
|99
|Андреа Пинамонти
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Даниэле Довери(Италия)