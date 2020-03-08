Гол Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче с «Дженоа»

Игра в Милане завершилась победой гостей со счетом 2:1. Голы в составе «Дженоа» забили Горан Пандев (7-я минута) и Франческо Кассата (41). У «Милана» отличился Златан Ибрагимович (77).

Ранее власти приняли решение о том, что все спортивные мероприятия в Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей.