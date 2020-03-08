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19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче с «Дженоа»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты «Милана» на своем поле уступили «Дженоа» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2020

Игра в Милане завершилась победой гостей со счетом 2:1. Голы в составе «Дженоа» забили Горан Пандев (7-я минута) и Франческо Кассата (41). У «Милана» отличился Златан Ибрагимович (77).

В параллельном матче «Сампдория» на своем поле победила «Верону» — 2:1.

Ранее власти приняли решение о том, что все спортивные мероприятия в Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей.

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15 октября 2019© Ньюстюб
Милан
1:2
Первый тайм: 0:2
Дженоа
Футбол, Италия, Тур 268.03.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Стефано ПиолиДавиде Никола
Голы
Златан Ибрагимович77′
Горан Пандев(Антонио Санабрия)7′
Франческо Кассата(Лассе Шене)41′
Составы команд
1Асмир Бегович
1Маттиа Перин
13Алессио Романьоли
4Доменико Кришито
19Тео Эрнандез
14Давиде Бираски
46Маттео Габбиа
17Кристиан Ромеро
4Исмаэль Беннасер
55Андреа Мазиелло
79Франк Кессье
92Адама Сумаоро
7Самуэль Кастильехо
29Франческо Кассата
21Златан Ибрагимович
9Антонио Санабрия
12Андреа Конти
90′
20Лассе Шене
57′
2Давиде Калабрия
27Стефано Стураро
10Хакан Чалханоглу
56′
85Валон Бехрами
63′
5Джакомо Бонавентура
15Филип Ягелло
18Анте Ребич
57′
19Горан Пандев
79′
17Рафаэл Леан
99Андреа Пинамонти
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)11
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
14Фолы12
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Довери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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