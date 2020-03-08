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22:03 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 8 марта. «Манчестер Юнайтед» на своем поле победил со счетом 2:0 «Манчестер Сити» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд».

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Источник: AP 2020

Первый гол после розыгрыша штрафного удара на свой счет записал Антони Марсьяль (30-я минута), второй мяч забил Скотт Мактоминей (90+7) после ошибки голкипера гостей Эдерсона.

Марсьяль стал вторым игроком «Манчестер Юнайтед» после Криштиану Роналду, сумевшим отличиться в обоих матчах сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити». Главный тренер гостей Хосеп Гвардиола впервые в карьере трижды проиграл в течение сезона одному сопернику (дважды в АПЛ, один раз в Кубке английской лиги).

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятую строчку таблицы, в активе команды Уле Гуннара Сульшера 45 очков в 29 матчах. «Манчестер Сити» после 28 матчей идет вторым с 57 очками в активе и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 25 очков.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде 15 марта с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» 11 марта примет «Арсенал».

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20 февраля© Ньюстюб
Манчестер Юнайтед
2:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 298.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерХосеп Гвардьола
Голы
Антони Марсьяль(Бруну Фернандеш)30′
Скотт Мактоминэй90+6′
Составы команд
1Давид де Хеа
31Эдерсон
2Виктор Линделеф
27Жоау Канселу
59′
5Харри Магуайр
90+5′
25Фернандинью
29′
23Люк Шоу
30Николас Отаменди
29Аарон Ван-Биссака
8Илкай Гюндоган
17Фред
42′
16Родриго Эрнандес
30′
31Неманья Матич
47Фил Фоуден
21Дэниэл Джеймс
7Рахим Стерлинг
53Брэндон Уильямс
78′
11Александр Зинченко
77′
3Эрик Байи
22Бенжамен Менди
18Бруну Фернандеш
88′
20Бернарду Силва
59′
25Одион Игало
26Рияд Махрез
9Антони Марсьяль
78′
10Серхио Агуэро
59′
39Скотт Мактоминэй
9Габриэл Жезус
90+8′
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)7
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые11
11Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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