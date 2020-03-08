«Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

Источник: AP 2020

Первый гол после розыгрыша штрафного удара на свой счет записал Антони Марсьяль (30-я минута), второй мяч забил Скотт Мактоминей (90+7) после ошибки голкипера гостей Эдерсона.

Марсьяль стал вторым игроком «Манчестер Юнайтед» после Криштиану Роналду, сумевшим отличиться в обоих матчах сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити». Главный тренер гостей Хосеп Гвардиола впервые в карьере трижды проиграл в течение сезона одному сопернику (дважды в АПЛ, один раз в Кубке английской лиги).

«Манчестер Юнайтед» поднялся на пятую строчку таблицы, в активе команды Уле Гуннара Сульшера 45 очков в 29 матчах. «Манчестер Сити» после 28 матчей идет вторым с 57 очками в активе и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 25 очков.