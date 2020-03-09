Футболисты «Ювентуса» обыграли «Интер» в матче Серии А

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Воскресная игра в Турине завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0. Голы забили Арон Рэмзи (55-я минута) и Пауло Дибала (67).

Встреча проходила при пустых трибунах из-за мер предосторожности в связи с распространением в Италии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», игра против «Интера» стала для нападающего туринцев Криштиану Роналду тысячной официальной в профессиональной карьере.