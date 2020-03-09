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01:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Ювентуса» обыграли «Интер» в матче Серии А

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» на своем поле нанесли поражение миланскому «Интеру» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Воскресная игра в Турине завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0. Голы забили Арон Рэмзи (55-я минута) и Пауло Дибала (67).

Встреча проходила при пустых трибунах из-за мер предосторожности в связи с распространением в Италии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», игра против «Интера» стала для нападающего туринцев Криштиану Роналду тысячной официальной в профессиональной карьере.

«Ювентус» набрал 63 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая на один балл «Лацио». «Интер» (54 балла) идет третьим.

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25 февраля© Ньюстюб
Ювентус
2:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 268.03.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриАнтонио Конте
Голы
Аарон Рэмси(Криштиану Роналду)54′
Пауло Дибала(Аарон Рэмси)67′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Самир Ханданович
4Маттейс де Лигт
6Стефан де Фрай
19Леонардо Бонуччи
15Эшли Янг
8Аарон Рэмси
37Милан Шкриньяр
63′
14Блез Матюиди
95Алессандро Бастони
30Родриго Бентанкур
8Матиас Весино
71′
7Криштиану Роналду
87′
77Марсело Брозович
79′
16Хуан Куадрадо
10Лаутаро Мартинес
12Алекс Сандру
77′
23Николо Барелла
59′
2Маттиа Де Шильо
24Кристиан Эриксен
11Дуглас Коста
59′
9Ромелу Лукаку
77′
10Пауло Дибала
7Алексис Санчес
21Гонсало Игуаин
80′
87Антонио Кандрева
74′
33Федерико Бернардески
5Роберто Гальярдини
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
17Удары (всего)13
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
8Фолы18
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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