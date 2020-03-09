«Лилль» победил дома «Лион» в 28-м туре чемпионата Франции
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Лилля» победили «Лион» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Лилля» победили «Лион» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции.
Воскресная игра в Лилле завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол забил Лоик Реми (33-я минута).
«Лилль» с 49 баллами занимает четвертое место в таблице, «Лион» (40) идет седьмым.
Следующий матч «Лилль» проведет 14 марта на выезде против «Бреста». «Лион» днем ранее примет «Реймс».
|Кристоф Гальтье
|Руди Гарсия
|Лоик Реми
|33′
|16
|Майк Меньян
|1
|Антони Лопеш
|4
|Габриэл
|3
|Йоахим Аннерсен
|6
|Жозе Фонти
|6
|Антониу Марселу
|17
|Зеки Челик
|14
|Лео Дюбуа
|29
|Домагой Брадарич
|39
|Бруну Гимарайнс
|18
|Ренату Санчеш
|9
|Мусса Дембеле
|21
|Бенжамен Андре
|21
|Карл Токо-Экамби
57′
|7
|Виктор Осимен
|27
|Максвел Гнали Корне
|10
|Жонатан Иконе
83′
|5
|Джейсон Денайер
68′
|24
|Бубакари Сумаре
|10
|Бертран Траоре
70′
|9
|Лоик Реми
45+1′79′
|8
|Уссем Ауар
62′
|20
|Николас Гайтан
|7
|Мартен Террье
|14
|Жонатан Бамба
90′
|29
|Люка Тузар
78′79′
|28
|Рейнилдо Мандава
|25
|Максанс Какере
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|20
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)