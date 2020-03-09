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11:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лилль» победил дома «Лион» в 28-м туре чемпионата Франции

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Лилля» победили «Лион» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции.

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Воскресная игра в Лилле завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол забил Лоик Реми (33-я минута).

«Лилль» с 49 баллами занимает четвертое место в таблице, «Лион» (40) идет седьмым.

Следующий матч «Лилль» проведет 14 марта на выезде против «Бреста». «Лион» днем ранее примет «Реймс».

Лилль
1:0
Первый тайм: 1:0
Лион
Футбол, Франция, Тур 288.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Кристоф ГальтьеРуди Гарсия
Голы
Лоик Реми33′
Составы команд
16Майк Меньян
1Антони Лопеш
4Габриэл
3Йоахим Аннерсен
6Жозе Фонти
6Антониу Марселу
17Зеки Челик
14Лео Дюбуа
29Домагой Брадарич
39Бруну Гимарайнс
18Ренату Санчеш
9Мусса Дембеле
21Бенжамен Андре
21Карл Токо-Экамби
57′
7Виктор Осимен
27Максвел Гнали Корне
10Жонатан Иконе
83′
5Джейсон Денайер
68′
24Бубакари Сумаре
10Бертран Траоре
70′
9Лоик Реми
45+1′79′
8Уссем Ауар
62′
20Николас Гайтан
7Мартен Террье
14Жонатан Бамба
90′
29Люка Тузар
78′79′
28Рейнилдо Мандава
25Максанс Какере
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
20Фолы13
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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