«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на выезде проиграли «Бетису» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на выезде проиграли «Бетису» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Игра в Севилье завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе «Бетиса» забили Сидней (40-я минута) и Кристиан Тельо (82). У «Реала» отличился Карим Бензема (45, с пенальти).
«Реал» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на два балла. «Бетис» набрал 33 очка и занимает 12-е место.
Следующий матч «Бетис» проведет 15 марта на выезде против «Севильи». «Реал» 13 марта примет «Эйбар».
|Руби
|Зинедин Зидан
|Решел да Силва Жуниор Сидней(Набиль Фекир)
|40′
|Карим Бензема
|45+3′
|Кристиан Тельо(Андрес Гуардадо)
|82′
|1
|Васкес Хоэль Роблес
|13
|Тибо Куртуа
|5
|Марк Бартра
|3
|Эдер Милитау
|12
|Решел да Силва Жуниор Сидней
|4
|Серхио Рамос
|22
|Эмерсон
|5
|Рафаэль Варан
|8
|Набиль Фекир
|14
|Каземиру
|10
|Серхио Каналес
|9
|Карим Бензема
|18
|Андрес Гуардадо
74′
|17
|Лукас Васкес
|16
|Лорен Морон
|25
|Винисиус Жуниор
|15
|Алекс Морено
77′
|12
|Марселу
55′59′
|6
|Альфонсо Педраса
|23
|Ферлан Менди
|32
|Эдгар Гонсалес
73′
|8
|Тони Кроос
69′
|21
|Гвидо Родригес
|24
|Мариано Диас
|17
|Санчес Родригес Хоакин
66′
|10
|Лука Модрич
79′
|11
|Кристиан Тельо
|15
|Федерико Вальверде
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)