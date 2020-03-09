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11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на выезде проиграли «Бетису» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2020

Игра в Севилье завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе «Бетиса» забили Сидней (40-я минута) и Кристиан Тельо (82). У «Реала» отличился Карим Бензема (45, с пенальти).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на два балла. «Бетис» набрал 33 очка и занимает 12-е место.

Следующий матч «Бетис» проведет 15 марта на выезде против «Севильи». «Реал» 13 марта примет «Эйбар».

Во время загрузки произошла ошибка.
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Бетис
2:1
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 278.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Benito Villamarin
Главные тренеры
РубиЗинедин Зидан
Голы
Решел да Силва Жуниор Сидней(Набиль Фекир)40′
Карим Бензема45+3′
Кристиан Тельо(Андрес Гуардадо)82′
Составы команд
1Васкес Хоэль Роблес
13Тибо Куртуа
5Марк Бартра
3Эдер Милитау
12Решел да Силва Жуниор Сидней
4Серхио Рамос
22Эмерсон
5Рафаэль Варан
8Набиль Фекир
14Каземиру
10Серхио Каналес
9Карим Бензема
18Андрес Гуардадо
74′
17Лукас Васкес
16Лорен Морон
25Винисиус Жуниор
15Алекс Морено
77′
12Марселу
55′59′
6Альфонсо Педраса
23Ферлан Менди
32Эдгар Гонсалес
73′
8Тони Кроос
69′
21Гвидо Родригес
24Мариано Диас
17Санчес Родригес Хоакин
66′
10Лука Модрич
79′
11Кристиан Тельо
15Федерико Вальверде
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)14
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
8Фолы11
1Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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