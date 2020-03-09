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09:02 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца Меркеля одержал победу в чемпионате Нидерландов

Клуб полузащитника сборной Казахстана по футболу Александра Меркеля одержал победу в матче 26-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Хераклес» принимал «Валвейк» и выиграл со счетом 4:2.

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При этом по ходу матча клуб Меркеля уступал 0:2, однако сумел не только отыграться, но и забить еще два мяча.

Казахстанец вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч, однако результативными действиями не отметился.

После 26 матчей «Хераклес» занимает восьмое место в турнирной таблице с активом в 36 очков.

Напомним, что 28-летний Меркель провел три матча за национальную сборную Казахстана. Он дебютировал в 2015 году во встрече с Исландией (0:0), а в 2019-м сыграл против Шотландии (3:0) и России (0:4).

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