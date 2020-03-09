Клуб казахстанца Меркеля одержал победу в чемпионате Нидерландов

«Хераклес» принимал «Валвейк» и выиграл со счетом 4:2.

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При этом по ходу матча клуб Меркеля уступал 0:2, однако сумел не только отыграться, но и забить еще два мяча.

Казахстанец вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч, однако результативными действиями не отметился.

После 26 матчей «Хераклес» занимает восьмое место в турнирной таблице с активом в 36 очков.