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09:08 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца Жукова сыграл вничью в чемпионате Польши

ФК «Висла», в составе которого выступает казахстанский полузащитник Георгий Жуков, сыграл вничью с «Лехом» в матче 26-го тура чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Кракове и завершилась со счетом 1:1.

Жуков вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч, но без результативных действий.

После 25 туров «Висла» с 31 очком занимает 13-е место в турнирной таблице.

Напомним, о переходе Жукова «Висла» объявила в конце ноября. Всего же полузащитник провел шесть матчей в Экстраклассе и во второй раз включен в символическую сборную чемпионата Польши.

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