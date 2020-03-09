Клуб казахстанца Жукова сыграл вничью в чемпионате Польши
ФК «Висла», в составе которого выступает казахстанский полузащитник Георгий Жуков, сыграл вничью с «Лехом» в матче 26-го тура чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Висла», в составе которого выступает казахстанский полузащитник Георгий Жуков, сыграл вничью с «Лехом» в матче 26-го тура чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Кракове и завершилась со счетом 1:1.
Жуков вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч, но без результативных действий.
После 25 туров «Висла» с 31 очком занимает 13-е место в турнирной таблице.
Напомним, о переходе Жукова «Висла» объявила в конце ноября. Всего же полузащитник провел шесть матчей в Экстраклассе и во второй раз включен в символическую сборную чемпионата Польши.