Роналду впервые с ноября 2019 года не забил в матче Серии A

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Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Матч прошёл без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Италии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b73ab1d89dd68eff242c" data-vnd="b73ab1d89dd68eff242c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b73ab1d89dd68eff242c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился результативной передачей. Он впервые с ноября прошлого года не смог забить в матче чемпионата Италии. До этого серия португальца с забитыми голами в Серии A составляла 11 матчей.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду провёл 22 матча, в которых забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.

«Ювентус», набрав 63 очка, вышел на 1-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (54) — на 3-м месте.