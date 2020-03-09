Роналду впервые с ноября 2019 года не забил в матче Серии A
В матче 26-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счётом 2:0.
В матче 26-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счётом 2:0.
Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Матч прошёл без зрителей
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился результативной передачей. Он впервые с ноября прошлого года не смог забить в матче чемпионата Италии. До этого серия португальца с забитыми голами в Серии A составляла 11 матчей.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду провёл 22 матча, в которых забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.
«Ювентус», набрав 63 очка, вышел на 1-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (54) — на 3-м месте.
|Маурицио Сарри
|Антонио Конте
|Аарон Рэмси(Криштиану Роналду)
|54′
|Пауло Дибала(Аарон Рэмси)
|67′
|1
|Войчех Щенсны
|1
|Самир Ханданович
|4
|Маттейс де Лигт
|6
|Стефан де Фрай
|19
|Леонардо Бонуччи
|15
|Эшли Янг
|8
|Аарон Рэмси
|37
|Милан Шкриньяр
63′
|14
|Блез Матюиди
|95
|Алессандро Бастони
|30
|Родриго Бентанкур
|8
|Матиас Весино
71′
|7
|Криштиану Роналду
87′
|77
|Марсело Брозович
79′
|16
|Хуан Куадрадо
|10
|Лаутаро Мартинес
|12
|Алекс Сандру
77′
|23
|Николо Барелла
59′
|2
|Маттиа Де Шильо
|24
|Кристиан Эриксен
|11
|Дуглас Коста
59′
|9
|Ромелу Лукаку
77′
|10
|Пауло Дибала
|7
|Алексис Санчес
|21
|Гонсало Игуаин
80′
|87
|Антонио Кандрева
74′
|33
|Федерико Бернардески
|5
|Роберто Гальярдини
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)