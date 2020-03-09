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08:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду впервые с ноября 2019 года не забил в матче Серии A

В матче 26-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счётом 2:0.

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Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Матч прошёл без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Италии.

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Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился результативной передачей. Он впервые с ноября прошлого года не смог забить в матче чемпионата Италии. До этого серия португальца с забитыми голами в Серии A составляла 11 матчей.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду провёл 22 матча, в которых забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.

«Ювентус», набрав 63 очка, вышел на 1-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (54) — на 3-м месте.

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Ювентус
2:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 268.03.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриАнтонио Конте
Голы
Аарон Рэмси(Криштиану Роналду)54′
Пауло Дибала(Аарон Рэмси)67′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Самир Ханданович
4Маттейс де Лигт
6Стефан де Фрай
19Леонардо Бонуччи
15Эшли Янг
8Аарон Рэмси
37Милан Шкриньяр
63′
14Блез Матюиди
95Алессандро Бастони
30Родриго Бентанкур
8Матиас Весино
71′
7Криштиану Роналду
87′
77Марсело Брозович
79′
16Хуан Куадрадо
10Лаутаро Мартинес
12Алекс Сандру
77′
23Николо Барелла
59′
2Маттиа Де Шильо
24Кристиан Эриксен
11Дуглас Коста
59′
9Ромелу Лукаку
77′
10Пауло Дибала
7Алексис Санчес
21Гонсало Игуаин
80′
87Антонио Кандрева
74′
33Федерико Бернардески
5Роберто Гальярдини
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
17Удары (всего)13
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
8Фолы18
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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