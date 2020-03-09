Минское «Динамо» сыграет с БАТЭ в ¼ финала Кубка Беларуси

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Футболисты минского «Динамо» примут на своей арене гостей из борисовского БАТЭ. В прежние годы обе команды по 3 раза становились обладателями Кубка страны. Сегодняшнюю встречу, которая начнется в 20.00, будет судить бригада арбитров во главе с рефери ФИФА Сергеем Цинкевичем. В другом матче в 18.00 действующий владелец трофея солигорский «Шахтер» сыграет в Жодино с местным «Торпедо-БелАЗом». Главным арбитром этой игры будет Дмитрий Дмитриев. Телеканал «Беларусь 5» покажет оба поединка в прямом эфире.

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Во вторник, 10 марта чемпион страны брестское «Динамо» на своем поле будет соперничать с «Ислочью» (Минский район). Ответные матчи за попадание в полуфинальную стадию пройдут 14 и 15 марта.

Мозырская «Славия» вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба «Дняпро». Первые полуфинальные встречи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона «Динамо».