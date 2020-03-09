Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей
Шинник
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
ЦСКА
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Луч
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Спартак-2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Уфа
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Брешиа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лестер
Астон Вилла
Все события
Фоторепортажи
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
18Самые известные ученицы Тутберидзе
10:01 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» сыграет с БАТЭ в ¼ финала Кубка Беларуси

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четвертьфинальные матчи футбольного Кубка Беларуси состоятся сегодня в Минске и Жодино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Футболисты минского «Динамо» примут на своей арене гостей из борисовского БАТЭ. В прежние годы обе команды по 3 раза становились обладателями Кубка страны. Сегодняшнюю встречу, которая начнется в 20.00, будет судить бригада арбитров во главе с рефери ФИФА Сергеем Цинкевичем. В другом матче в 18.00 действующий владелец трофея солигорский «Шахтер» сыграет в Жодино с местным «Торпедо-БелАЗом». Главным арбитром этой игры будет Дмитрий Дмитриев. Телеканал «Беларусь 5» покажет оба поединка в прямом эфире.

Читайте также
Футболисты БАТЭ победили «Гомель» в последнем спарринге межсезонья

Во вторник, 10 марта чемпион страны брестское «Динамо» на своем поле будет соперничать с «Ислочью» (Минский район). Ответные матчи за попадание в полуфинальную стадию пройдут 14 и 15 марта.

Мозырская «Славия» вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба «Дняпро». Первые полуфинальные встречи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона «Динамо».

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали трофей, победив «Витебск» на его стадионе с результатом 2:0.

Читайте также
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Лера Кудрявцева рассмешила поклонников своим огромным носом
«Реал» проиграл в 27 туре чемпионата Испании и упустил лидерство
Наместников забивает, чувствуя себя своим рядом со звездами НХЛ
Ответ «Ливерпуля» и чудо «Валенсии»: интриги недели в ЛЧ
Хабиб: Нервничаю, что бой против Фергюсона может не состояться
Роналду впервые с ноября 2019 года не забил в матче Серии A
ЦСКА вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, переиграв «Торпедо»
«Спартак» и «Динамо» устроили массовую драку после матча (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь