Адвокат: Роналдиньо не знал, что его паспорт был фальшивым

Источник: AP 2020

Ранее парагвайский суд определил, что Роналдиньо и его брат останутся в предварительном заключении в Особой группе Национальной полиции, где они провели ночь в пятницу. По информации Globoesporte, 39-летний бразилец может провести под стражей до шести месяцев.

«Роналдиньо не совершал преступления, потому что не знал, что паспорт, который ему выдали, был поддельным», — приводит слова Кейроса АФП.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b73ab1d89dd68eff242c" data-vnd="b73ab1d89dd68eff242c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b73ab1d89dd68eff242c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Адвокат также добавил, что на следующем заседании суда, которое состоится в понедельник, он попросит освободить Роналдиньо и его брата и разрешить им вернуться на родину. Кейрос отметил, что прокуратура согласилась с тем, что экс-футболист действовал добросовестно, а решение судьи выдать ордер на его арест было необоснованным.