Адвокат: Роналдиньо не знал, что его паспорт был фальшивым

Ранее парагвайский суд определил, что Роналдиньо и его брат останутся в предварительном заключении в Особой группе Национальной полиции, где они провели ночь в пятницу. По информации Globoesporte, 39-летний бразилец может провести под стражей до шести месяцев.
«Роналдиньо не совершал преступления, потому что не знал, что паспорт, который ему выдали, был поддельным», — приводит слова Кейроса АФП.
Адвокат также добавил, что на следующем заседании суда, которое состоится в понедельник, он попросит освободить Роналдиньо и его брата и разрешить им вернуться на родину. Кейрос отметил, что прокуратура согласилась с тем, что экс-футболист действовал добросовестно, а решение судьи выдать ордер на его арест было необоснованным.
Бразильцы прибыли в Парагвай 4 марта и были временно задержаны после обыска в номере отеля, где полиция обнаружила фальшивые паспорта Парагвая на футболиста и его брата. Роналдиньо планировал представить в Асунсьоне свою книгу и принять участие в запуске благотворительной кампании. Согласно первоначальным показаниям бывшего полузащитника «Милана» паспорт он получил еще в Бразилии, но затем Роналдиньо заявил, что получил документ в аэропорту Парагвая.