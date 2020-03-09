Футболист итальянского клуба «Пьянезе» излечился от коронавируса

«Мне поступила информация из больницы в Сиене об отрицательных результатах теста у 23-летнего игрока “Пьянезе”, — приводит слова Росси ANSA. — Он полностью излечился. В течение нескольких дней у него не было симптомов. Также у него дважды был взят мазок из горла, который показал отрицательный результат».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b73ab1d89dd68eff242c" data-vnd="b73ab1d89dd68eff242c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b73ab1d89dd68eff242c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце февраля «Пьянезе» сообщил, что коронавирус диагностирован у трех игроков команды.

По состоянию на воскресенье число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 133 — до 366, заражений стало больше на 1,5 тысячи. Таким образом, в Италии в целом зарегистрировано 7375 случаев заражения новым коронавирусом.