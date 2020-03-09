Футболист итальянского клуба «Пьянезе» излечился от коронавируса

«Мне поступила информация из больницы в Сиене об отрицательных результатах теста у 23-летнего игрока “Пьянезе”, — приводит слова Росси ANSA. — Он полностью излечился. В течение нескольких дней у него не было симптомов. Также у него дважды был взят мазок из горла, который показал отрицательный результат».
В конце февраля «Пьянезе» сообщил, что коронавирус диагностирован у трех игроков команды.
По состоянию на воскресенье число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 133 — до 366, заражений стало больше на 1,5 тысячи. Таким образом, в Италии в целом зарегистрировано 7375 случаев заражения новым коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.