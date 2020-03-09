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14:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось фото улыбающегося Роналдиньо в тюрьме

Журналист Эрнан Родригес опубликовал фотографию бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, который находится под стражей в Парагвае. Пост доступен в Twitter-аккаунте репортера.

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На фото запечатлен улыбающийся Роналдиньо. 39-летний бывший спортсмен может провести в тюрьме до шести месяцев. Парагвайские власти оправдывают подобную меру существованием риска побега.

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Роналдиньо и его брат Роберто прибыли в Парагвай 4 марта. Бразильцев задержали после обыска в номере отеля, где сотрудники полиции обнаружили поддельные парагвайские паспорта на имя экс-игрока «Барселоны» и его брата.

В 2018 году бразильца лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Роналдиньо также назначили штраф в размере 8,5 миллиона реалов (более 2,2 миллиона долларов) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

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