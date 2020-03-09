Торрейра выбыл из строя «Арсенала» на 8−10 недель из-за травмы

Уругвайский футболист получил перелом лодыжки в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Портсмутом» (2:0) 2 марта.

«Процесс восстановления займет от восьми до десяти недель», — говорится в сообщении.

Торрейра в нынешнем сезоне забил два мяча в 33 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.