Футболист умер после столкновения с соперником

При счете 0:0 Мартинс врезался в одного из футболистов команды соперника.

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В результате столкновения игрок потерял сознание.

Сообщается, что машина скорой помощи не завелась. Футболиста пришлось везти в больницу на транспорте для прессы.

Медики не сумели вернуть Мартинса к жизни. Они констатировали смерть спортсмена вскоре после его поступления к врачам.