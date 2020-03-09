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14:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист умер после столкновения с соперником

Нигерийский футболист «Насарава Юнайтед» Чиеме Мартинс умер после столкновения на поле с одним из игроков «Катсина Юнайтед» в матче Премьер-лиги Нигерии. Об этом сообщает Goal.

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При счете 0:0 Мартинс врезался в одного из футболистов команды соперника.

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В результате столкновения игрок потерял сознание.

Сообщается, что машина скорой помощи не завелась. Футболиста пришлось везти в больницу на транспорте для прессы.

Медики не сумели вернуть Мартинса к жизни. Они констатировали смерть спортсмена вскоре после его поступления к врачам.

Встреча завершилась победой «Насарава Юнайтед» со счетом 3:0. Игроки еще не покинули поле, когда узнали о кончине партнера по команде. Новость вызвала шок у спортсменов. Некоторые из них свалились на газон и начали рыдать.

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