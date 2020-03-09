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14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду: Рад, что тысячный матч в карьере стал победным

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рад, что его команда сумела победить в матче, который стал тысячным в его профессиональной карьере.

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«Ювентус» в воскресенье обыграл на своем поле миланский «Интер» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра проходила при пустых трибунах из-за мер предосторожности в связи с распространением в Италии коронавируса. Эта встреча стала тысячной в карьере экс-игрока мадридского «Реала» Роналду. «Ювентус» после 26 проведенных матчей лидирует в серии А, опережая на одно очко римский «Лацио».

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«Я горжусь тем, что провел 1000 официальных игр в моей карьере и добился очень важной победы, которая снова вернула нас на вершину турнирной таблицы. Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам, семье и друзьям и моим фанатам, которые помогли мне достичь этого рубежа», — написал Роналду на своей странице в Twitter.

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На клубном уровне Роналду ранее выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и «Реал». За сборную Португалии он провел 164 матча, забил 99 голов.

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Ювентус
2:0
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 268.03.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриАнтонио Конте
Голы
Аарон Рэмси(Криштиану Роналду)54′
Пауло Дибала(Аарон Рэмси)67′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Самир Ханданович
4Маттейс де Лигт
6Стефан де Фрай
19Леонардо Бонуччи
15Эшли Янг
8Аарон Рэмси
37Милан Шкриньяр
63′
14Блез Матюиди
95Алессандро Бастони
30Родриго Бентанкур
8Матиас Весино
71′
7Криштиану Роналду
87′
77Марсело Брозович
79′
16Хуан Куадрадо
10Лаутаро Мартинес
12Алекс Сандру
77′
23Николо Барелла
59′
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24Кристиан Эриксен
11Дуглас Коста
59′
9Ромелу Лукаку
77′
10Пауло Дибала
7Алексис Санчес
21Гонсало Игуаин
80′
87Антонио Кандрева
74′
33Федерико Бернардески
5Роберто Гальярдини
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
17Удары (всего)13
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
8Фолы18
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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