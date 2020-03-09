Роналду: Рад, что тысячный матч в карьере стал победным

«Ювентус» в воскресенье обыграл на своем поле миланский «Интер» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра проходила при пустых трибунах из-за мер предосторожности в связи с распространением в Италии коронавируса. Эта встреча стала тысячной в карьере экс-игрока мадридского «Реала» Роналду. «Ювентус» после 26 проведенных матчей лидирует в серии А, опережая на одно очко римский «Лацио».

«Я горжусь тем, что провел 1000 официальных игр в моей карьере и добился очень важной победы, которая снова вернула нас на вершину турнирной таблицы. Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам, семье и друзьям и моим фанатам, которые помогли мне достичь этого рубежа», — написал Роналду на своей странице в Twitter.