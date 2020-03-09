Роналду: Рад, что тысячный матч в карьере стал победным
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рад, что его команда сумела победить в матче, который стал тысячным в его профессиональной карьере.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рад, что его команда сумела победить в матче, который стал тысячным в его профессиональной карьере.
«Ювентус» в воскресенье обыграл на своем поле миланский «Интер» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра проходила при пустых трибунах
«Я горжусь тем, что провел 1000 официальных игр в моей карьере и добился очень важной победы, которая снова вернула нас на вершину турнирной таблицы. Спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам, семье и друзьям и моим фанатам, которые помогли мне достичь этого рубежа», — написал Роналду на своей странице в Twitter.
На клубном уровне Роналду ранее выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и «Реал». За сборную Португалии он провел 164 матча, забил 99 голов.
|Маурицио Сарри
|Антонио Конте
|Аарон Рэмси(Криштиану Роналду)
|54′
|Пауло Дибала(Аарон Рэмси)
|67′
|1
|Войчех Щенсны
|1
|Самир Ханданович
|4
|Маттейс де Лигт
|6
|Стефан де Фрай
|19
|Леонардо Бонуччи
|15
|Эшли Янг
|8
|Аарон Рэмси
|37
|Милан Шкриньяр
63′
|14
|Блез Матюиди
|95
|Алессандро Бастони
|30
|Родриго Бентанкур
|8
|Матиас Весино
71′
|7
|Криштиану Роналду
87′
|77
|Марсело Брозович
79′
|16
|Хуан Куадрадо
|10
|Лаутаро Мартинес
|12
|Алекс Сандру
77′
|23
|Николо Барелла
59′
|2
|Маттиа Де Шильо
|24
|Кристиан Эриксен
|11
|Дуглас Коста
59′
|9
|Ромелу Лукаку
77′
|10
|Пауло Дибала
|7
|Алексис Санчес
|21
|Гонсало Игуаин
80′
|87
|Антонио Кандрева
74′
|33
|Федерико Бернардески
|5
|Роберто Гальярдини
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)