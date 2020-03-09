Отмена матчей чемпионата Японии по футболу продлена до апреля из-за коронавируса

Проведение матчей национального первенства, отмененных из-за коронавируса, должно были возобновиться 18 марта. Однако руководство J1 League приняло решение продлить отмену состязаний из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса в стране.

Ранее в понедельник об отмене начала первенства объявила Японская лига бейсбола. Из-за коронавируса были также отменены матчи чемпионата страны по регби, повсеместно отменяются или откладываются другие спортивные мерроприятия.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 1200 человек, 15 умерли. Среди зараженных большинство (696 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess («Даймонд принсесс»).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.