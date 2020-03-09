«Беларусь 1» расскажет историю Александра Глеба

«Наш HLEB» — история жизненного и карьерного пути самого известного белорусского футболиста постсоветского периода. Лучший белорусский футболист XXI века Александр Глеб вместе со съемочной группой АТН покажет телезрителям, с чего начиналась его головокружительная карьера — от «Штутгарта» и «Арсенала» до «Барселоны». В 17 лет он подписал контракт с борисовским БАТЭ, после этого успел поиграть в бундеслиге. Именно в Германии Глеб вырос в мастера футбола мирового уровня, а затем стал звездой лондонского «Арсенала».