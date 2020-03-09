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17:59 (мск), источник: БЕЛТА

«Беларусь 1» расскажет историю Александра Глеба

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании представит 17 марта в эфире «Беларусь 1» и «Беларусь 24» премьеру двухсерийного фильма «Наш HLEB». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

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«Наш HLEB» — история жизненного и карьерного пути самого известного белорусского футболиста постсоветского периода. Лучший белорусский футболист XXI века Александр Глеб вместе со съемочной группой АТН покажет телезрителям, с чего начиналась его головокружительная карьера — от «Штутгарта» и «Арсенала» до «Барселоны». В 17 лет он подписал контракт с борисовским БАТЭ, после этого успел поиграть в бундеслиге. Именно в Германии Глеб вырос в мастера футбола мирового уровня, а затем стал звездой лондонского «Арсенала».

Александр Глеб стал первым белорусским футболистом, сыгравшим в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА и выигравшим ее. Вместе с журналистами Агентства АТН он проведет телезрителей по футбольной базе «Штутгарта» и стадиону Emirates в Лондоне. Своими воспоминаниями поделятся друзья и коллеги спортсмена, среди которых знаковые персоны мирового футбола — экс-форвард «Штутгарта» Кевин Кураньи, вратарь «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн, бывшие полузащитники «Арсенала» Сеск Фабрегас, Матье Фламини, Томаш Росицки и многие другие.

Премьеру фильма АТН «Наш HLEB» телезрители смогут посмотреть в 21.50. Закрытый предпремьерный показ с VIP-гостями пройдет 11 марта в Falcon Club Бутик Кино.

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