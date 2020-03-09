Минское «Динамо» уступило БАТЭ в домашнем четвертьфинале Кубка Беларуси
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» проиграли борисовскому БАТЭ в домашнем четвертьфинале Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» проиграли борисовскому БАТЭ в домашнем четвертьфинале Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой половине сегодняшней игры на поле динамовской арены хозяева имели преимущество и открыли счет на 36-й минуте после точного удара своего капитана Эдгара Олехновича, ранее выступавшего в составе БАТЭ. Минчане недолго были впереди — всего через 7 минут форвард борисовчан Максим Скавыш восстановил равновесие. После перерыва гости стали действовать более уверенно, и на 63-й минуте вернувшийся в БАТЭ из брестского «Динамо» Павел Нехайчик отлично исполнил штрафной удар, установив окончательный результат — 2:1 в пользу гостей.
В другом сегодняшнем четвертьфинале солигорский «Шахтер» победил в гостях жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ» с минимальным перевесом 1:0, благодаря голу Дарко Бодула на 9-й минуте игры.
Во вторник, 10 марта, чемпион страны брестское «Динамо» на своем поле будет соперничать с «Ислочью» (Минский район). Ответные матчи за попадание в полуфинальную стадию пройдут 14 и 15 марта.
Мозырская «Славия» вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба «Дняпро». Первые полуфинальные встречи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона «Динамо».
В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали трофей, победив «Витебск» на его стадионе с результатом 2:0.