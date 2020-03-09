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22:25 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило БАТЭ в домашнем четвертьфинале Кубка Беларуси

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» проиграли борисовскому БАТЭ в домашнем четвертьфинале Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: fcbate.by

В первой половине сегодняшней игры на поле динамовской арены хозяева имели преимущество и открыли счет на 36-й минуте после точного удара своего капитана Эдгара Олехновича, ранее выступавшего в составе БАТЭ. Минчане недолго были впереди — всего через 7 минут форвард борисовчан Максим Скавыш восстановил равновесие. После перерыва гости стали действовать более уверенно, и на 63-й минуте вернувшийся в БАТЭ из брестского «Динамо» Павел Нехайчик отлично исполнил штрафной удар, установив окончательный результат — 2:1 в пользу гостей.

В другом сегодняшнем четвертьфинале солигорский «Шахтер» победил в гостях жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ» с минимальным перевесом 1:0, благодаря голу Дарко Бодула на 9-й минуте игры.

Во вторник, 10 марта, чемпион страны брестское «Динамо» на своем поле будет соперничать с «Ислочью» (Минский район). Ответные матчи за попадание в полуфинальную стадию пройдут 14 и 15 марта.

Мозырская «Славия» вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба «Дняпро». Первые полуфинальные встречи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона «Динамо».

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали трофей, победив «Витебск» на его стадионе с результатом 2:0.

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