«Лестер» разгромил «Астон Виллу» благодаря дублю Варди
В матче 29-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» разгромил «Астон Виллу» со счётом 4:0.
В матче 29-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» разгромил «Астон Виллу» со счётом 4:0.
Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Саймон Беннетт.
Счёт был открыт в конце первого тайма. На 40-й минуте автором забитого мяча стал Харви Барнс, которому ассистировал Марк Олбрайтон. На 63-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте, отличился Джейми Варди, который реализовал 11-метровый. На 79-й минуте счёт до крупного довёл Варди, который оформил дубль. Окончательный счёт установил Барнс, который также сделал дубль.
«Лестер Сити», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Астон Вилла» (25) — в зоне вылета на 19-м месте.
|Брендан Роджерс
|Дин Смит
|Харви Барнс(Марк Олбрайтон)
|40′
|Джейми Варди
|63′
|Джейми Варди
|79′
|Харви Барнс(Марк Олбрайтон)
|85′
|1
|Каспер Шмайхель
|29
|Пепе Рейна
|2
|Джеймс Джастин
|18
|Мэт Таргетт
|4
|Чаглар Сеюнджю
|22
|Бьорн Энгелс
|6
|Джонатан Эванс
76′
|24
|Фредерик Гильбер
|21
|Рикарду Перейра
|40
|Тайрон Мингс
|10
|Джеймс Мэддисон
|6
|Дуглас Луис
|11
|Марк Олбрайтон
|10
|Джек Грилиш
|15
|Харви Барнс
|11
|Марвелус Накамба
|25
|Уилфред Ндиди
83′
|20
|Мбвана Саматта
|24
|Нампали Менди
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
63′
|26
|Деннис Прат
71′76′
|21
|Анвар Эль-Гази
|8
|Юри Тилеманс
|14
|Конор Хурихэйн
43′67′
|14
|Келечи Ихеаначо
59′
|39
|Кинан Дэвис
|9
|Джейми Варди
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|4
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)