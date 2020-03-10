«Лестер» разгромил «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт в конце первого тайма. На 40-й минуте автором забитого мяча стал Харви Барнс, которому ассистировал Марк Олбрайтон. На 63-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте, отличился Джейми Варди, который реализовал 11-метровый. На 79-й минуте счёт до крупного довёл Варди, который оформил дубль. Окончательный счёт установил Барнс, который также сделал дубль.