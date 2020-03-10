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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лестер» разгромил «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» разгромил «Астон Виллу» со счётом 4:0.

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Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт в конце первого тайма. На 40-й минуте автором забитого мяча стал Харви Барнс, которому ассистировал Марк Олбрайтон. На 63-й минуте хозяева увеличили разрыв в счёте, отличился Джейми Варди, который реализовал 11-метровый. На 79-й минуте счёт до крупного довёл Варди, который оформил дубль. Окончательный счёт установил Барнс, который также сделал дубль.

«Лестер Сити», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Астон Вилла» (25) — в зоне вылета на 19-м месте.

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Лестер
4:0
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 299.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)King Power Stadium, 32125 зрителей
Главные тренеры
Брендан РоджерсДин Смит
Голы
Харви Барнс(Марк Олбрайтон)40′
Джейми Варди63′
Джейми Варди79′
Харви Барнс(Марк Олбрайтон)85′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
29Пепе Рейна
2Джеймс Джастин
18Мэт Таргетт
4Чаглар Сеюнджю
22Бьорн Энгелс
6Джонатан Эванс
76′
24Фредерик Гильбер
21Рикарду Перейра
40Тайрон Мингс
10Джеймс Мэддисон
6Дуглас Луис
11Марк Олбрайтон
10Джек Грилиш
15Харви Барнс
11Марвелус Накамба
25Уилфред Ндиди
83′
20Мбвана Саматта
24Нампали Менди
27Ахмед Эль-Мохамади
63′
26Деннис Прат
71′76′
21Анвар Эль-Гази
8Юри Тилеманс
14Конор Хурихэйн
43′67′
14Келечи Ихеаначо
59′
39Кинан Дэвис
9Джейми Варди
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)4
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые0
15Фолы12
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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