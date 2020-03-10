«Милан» пожертвовал € 250 тыс. на борьбу с коронавирусом

«В жизни есть вещи более важные, чем футбол. Мы все должны заботиться о тех, кто наиболее уязвим, мы должны действовать с максимальной ответственностью, следуя указаниям компетентных органов. От имени клуба я горжусь тем, что поддержал этим пожертвованием замечательные усилия всех тех, кто работает над решением этой чрезвычайной ситуации. Здоровье и безопасность наших близких — наш главный приоритет. Даже наши фанаты переживают это трудное время и беспокоятся о самых близких им людях. “Милан” — это больше чем футбольная команда. Это сообщество, в котором заботятся друг о друге, сообщество, которое представляет “Милан” во всём мире. Мы объединены со всеми нашими фанатами. Мы уже объявили, что возместим убытки всем тем, кто проявил свою любовь к “Милану”, и предпримем дальнейшие шаги, чтобы поддержать наших болельщиков и помочь им преодолеть этот трудный момент, вернув неизменную поддержку нашему клубу», — сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.