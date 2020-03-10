Мейвезер захотел купить футбольный клуб АПЛ

Источник: AP 2020

По информации источника, 8 марта Мейвезер встретился с фанатами в Ньюкасле, и у него спросили, действительно ли он заинтересован в покупке «сорок».

«В США мы называем этот спорт не футболом, а соккером. Футбольный “Ньюкасл” — невероятная команда, большой клуб. Если вы хотите, чтобы я купил его, то дайте мне знать», — сказал Мейвезер, обращаясь к толпе. Она ответила боксеру довольным гулом.

По данным TMZ, представители Флойда подтвердили его потенциальную заинтересованность в приобретении клуба, который принадлежит Майку Эшли. Состояние Флойда, по разным оценкам, приближается к одному миллиарду долларов.

В январе международный консорциум, в котором большая часть принадлежит Фонду благосостояния Саудовской Аравии, был готов купить «Ньюкасл» за 340 миллионов фунтов. Именно в такую сумму клуб оценивает Эшли.

«Ньюкасл» идет на 13-м месте АПЛ, набрав 35 очков в 29 турах.