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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

Мейвезер захотел купить футбольный клуб АПЛ

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер выразил заинтересованность в покупке английского футбольного клуба «Ньюкасл». Об этом пишет TMZ.

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Источник: AP 2020

По информации источника, 8 марта Мейвезер встретился с фанатами в Ньюкасле, и у него спросили, действительно ли он заинтересован в покупке «сорок».

«В США мы называем этот спорт не футболом, а соккером. Футбольный “Ньюкасл” — невероятная команда, большой клуб. Если вы хотите, чтобы я купил его, то дайте мне знать», — сказал Мейвезер, обращаясь к толпе. Она ответила боксеру довольным гулом.

По данным TMZ, представители Флойда подтвердили его потенциальную заинтересованность в приобретении клуба, который принадлежит Майку Эшли. Состояние Флойда, по разным оценкам, приближается к одному миллиарду долларов.

В январе международный консорциум, в котором большая часть принадлежит Фонду благосостояния Саудовской Аравии, был готов купить «Ньюкасл» за 340 миллионов фунтов. Именно в такую сумму клуб оценивает Эшли.

«Ньюкасл» идет на 13-м месте АПЛ, набрав 35 очков в 29 турах.

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