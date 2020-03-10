«Челси» исполнилось 115 лет

Источник: Спорт-Экспресс

Клуб был основан 10 марта 1905 года в лондонском пабе, который сейчас называется «Нож мясника». Тогда он носил название «Восходящее солнце». Основатели выбрали название «Челси» в честь округа, где находилось заведение. Паб находился на «Фулхэм роуд», но команда «Фулхэм» на тот момент уже была.

За свою историю команда шесть раз выигрывала чемпионат Англии, восемь раз Кубок Англии и пять раз — Кубок английской лиги. Четырежды команда становилась победителем Суперкубка страны. Также в активе «Челси» победа в Лиге чемпионов (2012), по две победы в Лиге Европы и Кубке обладателей кубков, одна победа в Суперкубке УЕФА (в 1998 году).