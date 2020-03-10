Чемпионат Италии могут не доиграть. В таком случае трофей не достанется никому

Если инфекция продолжит распространяться по всей Европе, то наиболее вероятен вариант, при котором будет перенесён Евро-2020, а национальные чемпионаты будут доиграны летом. Континентальное первенство в таком случае проведут осенью или в следующем году.



Второй вариант заключается в возобновлении розыгрыша Серии А в мае и значительном уплотнении графика, при котором команды будут вынуждены проводить матчи каждые два-три дня. Оставшиеся встречи Кубка Италии при таком раскладе будут сыграны в июне или августе.