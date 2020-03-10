Другой уровень сопротивления. Превью к матчам «Астана» — «Ордабасы» и «Кайрат» — «Окжетпес»

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Перенесенный матч 18-го тура

«Астана» — «Ордабасы»

Столичный клуб стартовал в премьер-лиге с разгромной победы над «Кызыл-Жаром СК» (4:0). Если петропавловцы в первом тайме действовали организованно, то после перерыва развалились. Да и высокое исполнительское мастерство подопечных Михала Билека сказалось на итоговом результате. В этот раз они столкнутся с более серьезным соперником — бронзовым призером КПЛ-2019. При этом шымкентцы также набрали три очка в первом туре, хотя с трудом справились с «Окжетпесом» (1:0), забив решающий мяч на 57-й минуте. В отличие от «Кызыл-Жара СК», южане не позволят астанчанам хозяйничать в своей штрафной площади, лишив их оперативного простора. Кроме того, в составе гостей хватает мастеровитых игроков, способных взять игру на себя и решить эпизод, а это значит, что любителей футбола ждет интереснейший поединок.

В прошлом сезоне команды трижды встречались между собой. Если в пятом туре «Астана» в родных стенах взяла верх над «Ордабасы» (2:1), то в 15-м уже подопечные Кахабера Цхададзе праздновали успех (3:2). Еще одна игра 29-го тура в Шымкенте завершилась вничью (1:1).

Всего 35 очных встреч было проведено: 21 победу одержала «Астана» при шести ничьих и восьми поражениях с разницей мячей 59−37.

Перенесенный матч 21-го тура

«Кайрат» — «Окжетпес»

Алматинцы со скрипом прошли «Тараз» (2:1) в стартовом туре. Однако были в шаге от осечки — если бы Джурахон Бабаханов не привез пенальти, то неизвестно, смогли бы хозяева с игры забить победный гол. Справедливости ради стоит отметить, что погодные условия сказались на качестве матча и посещаемости. Плюс южанам не хватало креативного игрока вроде Бауыржана Исламхана, который мог бы разогнать атаки разрезающими передачами. Так или иначе предстоящую встречу против синегорцев команда Алексея Шпилевского должна провести более активно и собранно. Ведь кокшетаусцы со своей стороны сделают все возможное, чтобы не занести в свой пассив второе поражение подряд.