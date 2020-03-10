Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Чертаново
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
9.03
Сассуоло
Брешиа
30
Футбол. Зарубежный
9.03
Лестер
Астон Вилла
40
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
12:48 (мск), источник: Vesti.kz

Другой уровень сопротивления. Превью к матчам «Астана» — «Ордабасы» и «Кайрат» — «Окжетпес»

11 марта пройдут две игры чемпионата Казахстана по футболу. «Астана» дома примет «Ордабасы», а «Кайрат» на своем поле сыграет с «Окжетпесом». Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Перенесенный матч 18-го тура

«Астана» — «Ордабасы»

Столичный клуб стартовал в премьер-лиге с разгромной победы над «Кызыл-Жаром СК» (4:0). Если петропавловцы в первом тайме действовали организованно, то после перерыва развалились. Да и высокое исполнительское мастерство подопечных Михала Билека сказалось на итоговом результате. В этот раз они столкнутся с более серьезным соперником — бронзовым призером КПЛ-2019. При этом шымкентцы также набрали три очка в первом туре, хотя с трудом справились с «Окжетпесом» (1:0), забив решающий мяч на 57-й минуте. В отличие от «Кызыл-Жара СК», южане не позволят астанчанам хозяйничать в своей штрафной площади, лишив их оперативного простора. Кроме того, в составе гостей хватает мастеровитых игроков, способных взять игру на себя и решить эпизод, а это значит, что любителей футбола ждет интереснейший поединок.

В прошлом сезоне команды трижды встречались между собой. Если в пятом туре «Астана» в родных стенах взяла верх над «Ордабасы» (2:1), то в 15-м уже подопечные Кахабера Цхададзе праздновали успех (3:2). Еще одна игра 29-го тура в Шымкенте завершилась вничью (1:1).

Всего 35 очных встреч было проведено: 21 победу одержала «Астана» при шести ничьих и восьми поражениях с разницей мячей 59−37.

Перенесенный матч 21-го тура

«Кайрат» — «Окжетпес»

Алматинцы со скрипом прошли «Тараз» (2:1) в стартовом туре. Однако были в шаге от осечки — если бы Джурахон Бабаханов не привез пенальти, то неизвестно, смогли бы хозяева с игры забить победный гол. Справедливости ради стоит отметить, что погодные условия сказались на качестве матча и посещаемости. Плюс южанам не хватало креативного игрока вроде Бауыржана Исламхана, который мог бы разогнать атаки разрезающими передачами. Так или иначе предстоящую встречу против синегорцев команда Алексея Шпилевского должна провести более активно и собранно. Ведь кокшетаусцы со своей стороны сделают все возможное, чтобы не занести в свой пассив второе поражение подряд.

Статистика личных встреч — в пользу «Кайрата»: 29 побед в 44 играх при десяти ничьих и пяти поражениях с разницей мячей 85−30.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Экс-игрок "Актобе" и молодежной сборной России нашел новый клуб
Семак слишком предсказуем. Антифутбол победил
Овечкин — гений. Забил гол и поднял «Вашингтон» на камбэк
Чемпионат Италии могут не доиграть, трофей не достанется никому
ЦСКА почти спасся вдевятером. Лихой футбол в Ростове-на-Дону
Крутое спасение русского защитника Задорова в НХЛ (видео)
«ПСЖ» из-за матча без зрителей потеряет около 10 миллионов евро
Американский легкоатлет избежал наказания за допинг
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь