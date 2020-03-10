У владельца «Ноттингем Форест» обнаружен коронавирус

— Недавний вирус «посетил» меня, и я чувствовал себя обязанным сообщить об этом общественности, — написал Маринакис в Instagram. — Я чувствую себя хорошо, когда принимаю все необходимые меры, у меня есть указания врачей.

Я настоятельно советую всем своим согражданам сделать то же самое. Желаю всем скорейшего выздоровления.