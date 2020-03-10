Текущие события
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Чертаново
12
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
9.03
Сассуоло
Брешиа
30
Футбол. Зарубежный
9.03
Лестер
Астон Вилла
40
Все события
Фоторепортажи
18Самые известные ученицы Тутберидзе
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
16:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У владельца «Ноттингем Форест» обнаружен коронавирус

Владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис сообщил, что у него диагностирован положительный тест на коронавирус.

Наверх

— Недавний вирус «посетил» меня, и я чувствовал себя обязанным сообщить об этом общественности, — написал Маринакис в Instagram. — Я чувствую себя хорошо, когда принимаю все необходимые меры, у меня есть указания врачей.

Я настоятельно советую всем своим согражданам сделать то же самое. Желаю всем скорейшего выздоровления.

Ранее из-за коронавируса остановили все матчи чемпионата Италии до 3 апреля, часть встреч 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет без болельщиков, в Румынии матчи будут проходить без зрителей или в присутствии не более 1000 человек.

Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Семак слишком предсказуем. Антифутбол победил
Овечкин — гений. Забил гол и поднял «Вашингтон» на камбэк
СМИ: УЕФА рассматривает вопрос приостановки еврокубков
ЦСКА почти спасся вдевятером. Лихой футбол в Ростове-на-Дону
УЕФА не видит необходимости в изменении сроков проведения Евро
Без шансов для команды Черышева: прогноз на матч «Валенсии»
Кокорин: Желания возвращаться в «Зенит» вообще нет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь