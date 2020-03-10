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17:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» показала лучший старт в КПЛ в своей истории

«Астана», разгромив в первом туре КПЛ-2020 петропавловский «Кызыл-Жар СК» со счетом 4:0, впервые в своей истории одержала в стартовом туре победу с разницей в четыре мяча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Для столичного клуба, который с 2009 по 2011 год назывался «Локомотивом», нынешний сезон — 12-й по счету в КПЛ.

Ранее «Астана» в стартовых турах одержала пять побед. Примечательно что в сезонах-2009 и 2019, также как и в 2020 году, столичный клуб забивал по четыре мяча, но в первом случае тогда еще «Локомотив» выиграл у «Казахмыса» со счетом 4:3, а в прошлом году чемпионы Казахстана пропустили от «Актобе» один гол — 4:1.

В стартовом туре сезонов-2015 и 2018 «Астана» сумела сохранить ворота в неприкосновенности, выиграв у «Окжетпеса» (2:0) и «Акжайыка» соответственно — 3:0. В 2016 году столичный клуб сумел одержать минимальную победу над «Шахтером» — 2:1.

Кроме того, самый титулованный клуб КПЛ стартовом туре четыре раза уступал своим соперникам. Самые болезненные поражения были зафиксированы в выездных матчах с «Тоболом» — 1:5 (2013 год) и «Ордабасы» (0:3) в КПЛ-2017. Два раза подряд столичный клуб проигрывал с одинаковым счетом 0:2 — произошло это в сезонах 2011 (против «Жетысу») и 2012 (против «Тараза»).

Дважды «Астана» играла вничью. Причем оба раза со счетом 0:0. С «Кайратом» в 2010 году и «Жетысу» в сезоне — 2014.

Напомним, «Астана» в первом круге КПЛ-2020 принимает соперников на стадионе «Жас Кыран» в Алматы по причине замены газона на «Астана Арене».

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