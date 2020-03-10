Первый гол Исламхана за «Аль-Айн» помог клубу выйти в финал Кубка Президента ОАЭ

В полуфинале команда Исламхана в гостях победила «Аль-Шарджу» — 3:2. На четвертой минуте венгр Балаш Джуджак вывел «Аль-Айн» вперед, на 32-й казахстанец забил дальним ударом, а на 38-й натурализованный бразилец Кайо Корреа провел третий мяч. За гостей на 12-й минуте забил бразилец Маркус Мелони, а на 42-й — его соотечественник Лукас Кайо.

В этом матче Исламхан отыграл 93 минуты и был заменен в компенсированное время. Интересно, что он мог стать автором первого гола, но его в эпизоде опередил Джуджак.

Соперник «Аль-Айна» по финалу определится в матче «Бани Яс» — «Аль-Дафра», который пройдет сегодня, 10 марта, и начнется в 22:40 по времени Нур-Султана.

За свою историю «Аль-Айн» 14 раз играл в финале Кубка Президента. В них клуб одержал семь побед, последнюю — в 2018 году, и потерпел столько же поражений.