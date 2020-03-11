Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Кельн
Футбол. Еврокубки
10.03
Валенсия
Аталанта
34
Футбол. Еврокубки
10.03
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Зарубежный
10.03
Эйбар
Реал Сосьедад
12
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Боруссия Д
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
18Самые известные ученицы Тутберидзе
09:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Килиан Мбаппе сдал анализ на коронавирус

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прошел анализ на коронавирус, сообщает L’Equipe.

Наверх
Источник: AFP 2020

Мбаппе не тренировался с командой на протяжении двух последних дней из-за ангины.

Во время загрузки произошла ошибка.

В качестве меры предосторожности форвард прошел тестирование на коронавирус во вторник. Результат должен быть известен вечером или в среду утром.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.

Читайте также
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезда 'Дома-2' тайно вышла замуж за автогонщика
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Моуринью в третий раз подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала
Испанский клуб отказался ехать на матч ЛЕ из-за коронавируса
Российский лыжник впервые выиграл общий зачет Кубка мира
Иличич - первый игрок, сделавший покер на выезде в плей-офф ЛЧ
«Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал ЛЧ
В США раскрыли крупную допинговую схему
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь