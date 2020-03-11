СМИ: Килиан Мбаппе сдал анализ на коронавирус
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прошел анализ на коронавирус, сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прошел анализ на коронавирус, сообщает L’Equipe.
Мбаппе не тренировался с командой на протяжении двух последних дней
В качестве меры предосторожности форвард прошел тестирование на коронавирус во вторник. Результат должен быть известен вечером или в среду утром.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.