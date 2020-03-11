«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» в чемпионате Испании по футболу

Встреча, прошедшая на поле «Эйбара» во вторник, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Микель Ойарсабаль (16-я минута, пенальти) и Виллиан Жозе (75). У хозяев забил Шарлес Диас де Оливейра (90).