«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» в чемпионате Испании по футболу
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Эйбара» во вторник, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Микель Ойарсабаль (16-я минута, пенальти) и Виллиан Жозе (75). У хозяев забил Шарлес Диас де Оливейра (90).
Встреча проходила без зрителей
|Хосе Луис Мендилибар
|Иманол Альгвасиль
|Диас де Оливейра Шарлес
|90′
|Микель Оярсабаль
|16′
|да Силва Виллиан Жозе(Кристиан Порту)
|75′
|Фабиан Орельяна
|29′
|1
|Марко Дмитрович
|1
|Алекс Ремиро
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
29′
|2
|Хосеба Сальдуа
|20
|Роберто Корреа
|6
|Ариц Элустондо
|23
|Анайц Арбилья
|12
|Айен Муньос
|5
|Гонсало Эскаланте
35′
|24
|Робен Ле Норман
|10
|Эдуардо Экспосито
|5
|Игор Субельдия
28′
|14
|Фабиан Орельяна
|8
|Микель Мерино
|17
|Энрике Гарсия Мартинес Кике
|10
|Микель Оярсабаль
|3
|Педро Бигас
15′82′
|23
|Лука Сангальи
62′
|2
|Эстебан Бургос
|16
|Андер Гевара
|6
|Серхио Диас Альварес
67′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
85′
|19
|Диас де Оливейра Шарлес
|19
|Александр Исак
|22
|Такаси Инуи
77′
|11
|Аднан Янузай
37′67′
|7
|Энрике Гонсалес Касин Кике
|7
|Кристиан Порту
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Давид Медье Хименес(Испания)