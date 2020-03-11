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12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» в чемпионате Испании по футболу

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Реал Сосьедад» обыграл «Эйбар» в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая на поле «Эйбара» во вторник, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Микель Ойарсабаль (16-я минута, пенальти) и Виллиан Жозе (75). У хозяев забил Шарлес Диас де Оливейра (90).

Встреча проходила без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Эйбар
1:2
Первый тайм: 0:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 2410.03.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис МендилибарИманол Альгвасиль
Голы
Диас де Оливейра Шарлес90′
Микель Оярсабаль16′
да Силва Виллиан Жозе(Кристиан Порту)75′
Нереализованные пенальти
Фабиан Орельяна29′
Составы команд
1Марко Дмитрович
1Алекс Ремиро
15Вальдес Диас Хосе Анхель
29′
2Хосеба Сальдуа
20Роберто Корреа
6Ариц Элустондо
23Анайц Арбилья
12Айен Муньос
5Гонсало Эскаланте
35′
24Робен Ле Норман
10Эдуардо Экспосито
5Игор Субельдия
28′
14Фабиан Орельяна
8Микель Мерино
17Энрике Гарсия Мартинес Кике
10Микель Оярсабаль
3Педро Бигас
15′82′
23Лука Сангальи
62′
2Эстебан Бургос
16Андер Гевара
6Серхио Диас Альварес
67′
9да Силва Виллиан Жозе
85′
19Диас де Оливейра Шарлес
19Александр Исак
22Такаси Инуи
77′
11Аднан Янузай
37′67′
7Энрике Гонсалес Касин Кике
7Кристиан Порту
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)6
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
12Фолы10
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДавид Медье Хименес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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