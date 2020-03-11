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10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Исламхана узнал соперника по финалу Кубка президента ОАЭ

Клуб «Аль-Айн», за который выступает полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, узнал соперника по финалу Кубка президента ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Им стала «Аль-Дафра», которая в полуфинале, благодаря пенальти на 103-й минуте, обыграла «Бани Яс» — 1:0.

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Сам «Аль-Айн» вышел в финал после победы над «Аль-Шарджей» — 3:2, а второй гол команды дальним ударом провел Исламхан, который впервые отличился за клуб из ОАЭ.

Дата и место проведения финала Кубка будут объявлены позднее.

За свою историю «Аль-Айн» выигрывал этот турнир семь раз, а «Аль-Дафра» ни разу не становилась победителем, но второй сезон подряд сыграет в финале. Обладатель Кубка получит путевку в Лигу чемпионов Азии в 2021 году.

За «Аль-Айн» Исламхан выступает с 31 января. На его счету теперь один гол и три ассиста в девяти матчах.

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