Казахстанский футболист из «Кайрата» перешел в клуб в Европе
Полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу и алматинского «Кайрата» Рамазан Оразов продолжит карьеру в Европе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу и алматинского «Кайрата» Рамазан Оразов продолжит карьеру в Европе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новым клубом 22-летнего хавбека стал латвийский «Даугавпилс», занявший в прошлом сезоне восьмое (из девяти) место в чемпионате страны. Финансовые детали трансфера и другие подробности пока неизвестны.
Оразов уже заявлен за «Даугавпилс» на предстоящий сезон чемпионата Литвы, который проходит по системе «весна-осень». В матче первого тура, который состоится 14 марта, соперником новой команды казахстанца выступит «Лиепая».
Ранее сообщалось, что Оразов близок к уходу из «Кайрата». Полузащитник приглашался на первый
В предыдущем сезоне
Напомним, в январе Оразова отцепили от первого зарубежного сбора «Кайрата»