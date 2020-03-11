Казахстанский футболист из «Кайрата» перешел в клуб в Европе

Новым клубом 22-летнего хавбека стал латвийский «Даугавпилс», занявший в прошлом сезоне восьмое (из девяти) место в чемпионате страны. Финансовые детали трансфера и другие подробности пока неизвестны.

Оразов уже заявлен за «Даугавпилс» на предстоящий сезон чемпионата Литвы, который проходит по системе «весна-осень». В матче первого тура, который состоится 14 марта, соперником новой команды казахстанца выступит «Лиепая».

Ранее сообщалось, что Оразов близок к уходу из «Кайрата». Полузащитник приглашался на первый учебно-тренировочный сбор в Алматы, однако пропустил следующие два УТС в Турции. При этом игрок был включен в заявку «Кайрата» на новый сезон.

В предыдущем сезоне премьер-лиги Оразов сыграл 20 матчей за «Кайрат», отдал три результативные передачи. Также полузащитник провел четыре матча в рамках отборочных раундов Лиги Европы и забил один гол.