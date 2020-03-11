Мирослав Клозе может войти в тренерский штаб мюнхенской «Баварии»

«Может ли Клозе стать моим помощником, если “Бавария” продлит со мной контракт? Я очень ценю его, он отлично справляется со своей работой. Мы давно знакомы. Его игровой опыт в качестве игрока сборной и многих известных клубов предопределил его будущее в качестве тренера. Я уже поддержал его в Немецком футбольном союзе, когда он решил стать тренером. Я доволен тем, как складывается его путь. Это мировая звезда, которая работает над развитием молодых талантов. Он может многое дать как молодым игрокам, так и тренерам. Миро всегда является частью будущего, когда я думаю о “Баварии”», — цитирует Флика Sport Bild.