Мирослав Клозе может войти в тренерский штаб мюнхенской «Баварии»
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Главный тренер «Баварии»
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Главный тренер «Баварии»
«Может ли Клозе стать моим помощником, если “Бавария” продлит со мной контракт? Я очень ценю его, он отлично справляется со своей работой. Мы давно знакомы. Его игровой опыт в качестве игрока сборной и многих известных клубов предопределил его будущее в качестве тренера. Я уже поддержал его в Немецком футбольном союзе, когда он решил стать тренером. Я доволен тем, как складывается его путь. Это мировая звезда, которая работает над развитием молодых талантов. Он может многое дать как молодым игрокам, так и тренерам. Миро всегда является частью будущего, когда я думаю о “Баварии”», — цитирует Флика Sport Bild.
На данный момент Клозе тренирует юношескую команду «Баварии» (игроки не старше 17 лет). Клозе выступал за мюнхенский клуб с 2007 по 2011 год, в составе команды он стал двукратным чемпионом Германии и дважды выиграл Кубок страны.