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13:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Олимпиакос» проверил игроков и персонал клуба на наличие коронавируса

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Медицинские тесты всех сотрудников и футболистов «Олимпиакоса» не показали наличие коронавируса, сообщается на сайте греческой команды.

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Источник: AP 2020

Во вторник стало известно, что владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис заболел коронавирусом. Помимо греческого клуба греческий бизнесмен является владельцем английского «Ноттингем Форест».

После новостей о Маринакисе все члены футбольного «Олимпиакоса» (игроки, тренеры, члены медицинского и технического штабов), менеджеры и персонал прошли тесты на COVID-19. Ни один тест не показал наличие вируса.

Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился в 114 странах мира. Согласно последним данным ВОЗ, в Греции выявлено 90 случаев заражения коронавирусом. В Великобритании обнаружено 373 случая заболевания, шесть из которых с летальным исходом.

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