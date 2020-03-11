«Олимпиакос» проверил игроков и персонал клуба на наличие коронавируса

После новостей о Маринакисе все члены футбольного «Олимпиакоса» (игроки, тренеры, члены медицинского и технического штабов), менеджеры и персонал прошли тесты на COVID-19. Ни один тест не показал наличие вируса.

Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился в 114 странах мира. Согласно последним данным ВОЗ, в Греции выявлено 90 случаев заражения коронавирусом. В Великобритании обнаружено 373 случая заболевания, шесть из которых с летальным исходом.