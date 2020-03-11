«Олимпиакос» проверил игроков и персонал клуба на наличие коронавируса
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Медицинские тесты всех сотрудников и футболистов «Олимпиакоса» не показали наличие коронавируса, сообщается на сайте греческой команды.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Медицинские тесты всех сотрудников и футболистов «Олимпиакоса» не показали наличие коронавируса, сообщается на сайте греческой команды.
Во вторник стало известно, что владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис заболел коронавирусом. Помимо греческого клуба греческий бизнесмен является владельцем английского «Ноттингем Форест».
После новостей о Маринакисе все члены футбольного «Олимпиакоса» (игроки, тренеры, члены медицинского и технического штабов), менеджеры и персонал прошли тесты на COVID-19. Ни один тест не показал наличие вируса.
Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился в 114 странах мира. Согласно последним данным ВОЗ, в Греции выявлено 90 случаев заражения коронавирусом. В Великобритании обнаружено 373 случая заболевания, шесть из которых с летальным исходом.