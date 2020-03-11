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14:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Главный тренер ЧФР «Клуж» Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против «Газ-Метана».

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Источник: AP 2020

Экс-тренер «Кубани» и «Динамо» использовал замену из-за строгого правила в регламенте чемпионата Румынии: два воспитанника клуба не старше 21 года должны выходить на поле в стартовом составе команды. Помимо Фику на поле с первых минут появился другой воспитанник клуба Валентин Костаче.

Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению генерального директора румынского клуба «Батошани» Валериу Ифтиме, замена в обход регламента должна быть наказуема: «В интересах Петреску иметь на поле более опытную команду, замена противоречит правилам. “Клуж” готов на все для завоевания титула, но этот жест в виде замены должен быть осужден».

Сам матч завершился нулевой ничьей. В чемпионате Румынии по футболу ЧФР «Клуж» занимает первое место. Клуб также выступал в плей-офф Лиги Европы УЕФА, но на стадии 1/16 финала команда Дана Петреску уступила «Севилье».

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