В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча

Источник: AP 2020

Экс-тренер «Кубани» и «Динамо» использовал замену из-за строгого правила в регламенте чемпионата Румынии: два воспитанника клуба не старше 21 года должны выходить на поле в стартовом составе команды. Помимо Фику на поле с первых минут появился другой воспитанник клуба Валентин Костаче.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a43e2b7116113de48ae" data-vnd="2a43e2b7116113de48ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a43e2b7116113de48ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению генерального директора румынского клуба «Батошани» Валериу Ифтиме, замена в обход регламента должна быть наказуема: «В интересах Петреску иметь на поле более опытную команду, замена противоречит правилам. “Клуж” готов на все для завоевания титула, но этот жест в виде замены должен быть осужден».