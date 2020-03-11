В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча

Экс-тренер «Кубани» и «Динамо» использовал замену из-за строгого правила в регламенте чемпионата Румынии: два воспитанника клуба не старше 21 года должны выходить на поле в стартовом составе команды. Помимо Фику на поле с первых минут появился другой воспитанник клуба Валентин Костаче.
По мнению генерального директора румынского клуба «Батошани» Валериу Ифтиме, замена в обход регламента должна быть наказуема: «В интересах Петреску иметь на поле более опытную команду, замена противоречит правилам. “Клуж” готов на все для завоевания титула, но этот жест в виде замены должен быть осужден».
Сам матч завершился нулевой ничьей. В чемпионате Румынии по футболу ЧФР «Клуж» занимает первое место. Клуб также выступал в плей-офф Лиги Европы УЕФА, но на стадии 1/16 финала команда Дана Петреску уступила «Севилье».