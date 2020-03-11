В Грузии приостановлен чемпионат страны по футболу до 1 апреля

«В связи с событиями в мире и стране, касающиеся коронавируса, Грузинская футбольная федерация приняла решение приостановить все чемпионаты под эгидой ГФФ до 1 апреля. Главным приоритетом федерации является здоровье и безопасность наших игроков и болельщиков», — говорится в заявлении ГФФ.
В Грузии всего выявлено 23 случая инфицирования новым коронавирусом. Большинство из них посетили Италию, небольшое число пациентов побывали в Иране.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек в 114 странах, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.