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14:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Грузии приостановлен чемпионат страны по футболу до 1 апреля

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Грузинская футбольная федерация (ГФФ) приняла решение приостановить чемпионат страны во всех дивизионах до 1 апреля в целях безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ГФФ.

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«В связи с событиями в мире и стране, касающиеся коронавируса, Грузинская футбольная федерация приняла решение приостановить все чемпионаты под эгидой ГФФ до 1 апреля. Главным приоритетом федерации является здоровье и безопасность наших игроков и болельщиков», — говорится в заявлении ГФФ.

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В Грузии всего выявлено 23 случая инфицирования новым коронавирусом. Большинство из них посетили Италию, небольшое число пациентов побывали в Иране.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек в 114 странах, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели.

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