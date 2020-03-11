«Астана» пропустила от бывшего игрока и потеряла первые очки в сезоне

Перенесенный матч в рамках 18-го тура КПЛ состоялся в Алматы и завершился со счетом 1:1.

Читайте также «Астана» показала лучший старт в КПЛ в своей истории

Первыми счет в матче открыли гости. На 38-й минуте после подачи с фланга новичок «Ордабасы» Сергей Хижниченко оказался первым на мяче в чужой штрафной и точно пробил головой в угол ворот. Причем минувший сезон 28-летний форвард выступал за «Астану» и помог столичному клубу в шестой раз подряд завоевать чемпионство.

«Астана» сумела отыграться в самой концовке. За шесть минуты до завершения основного времени новичок столичной команды Тигран Барсегян убежал в контратаку и выдал пас на Алексея Щеткина, который ударом из пределов штрафной уверенно обыграл вратаря соперника.