Цхададзе о ничьей «Ордабасы» с «Астаной»: Пропустили контратаку и потеряли два очка

«Мы сыграли очень хорошую игру, но пропустили контратаку и потеряли два очка. У нас были очень хорошие выпады, нужно было их реализовывать, а в конце “Астана” уже просто пошла на навал и начала создавать моменты. По игре мы хорошо все контролировали, создавали моменты. Думаю, что на выезде с “Астаной” ничья — неплохой результат, но сегодня “Ордабасы” показал свою силу, но ни в коем случае нам нельзя расслабляться, мы должны провести работу над ошибками и двигаться дальше», — цитирует Цхададзе сайт «Астаны».