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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

Цхададзе о ничьей «Ордабасы» с «Астаной»: Пропустили контратаку и потеряли два очка

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе остался доволен ничьей с «Астаной» в перенесенном матче 18-го тура КПЛ. Он отметил, что не все шансы его команда реализовала.

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Напомним, матч завершился ничьей — 1:1.

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Игра была домашней для «Астаны» и прошла в Алматы на стадионе «Жас-Кыран».

«Мы сыграли очень хорошую игру, но пропустили контратаку и потеряли два очка. У нас были очень хорошие выпады, нужно было их реализовывать, а в конце “Астана” уже просто пошла на навал и начала создавать моменты. По игре мы хорошо все контролировали, создавали моменты. Думаю, что на выезде с “Астаной” ничья — неплохой результат, но сегодня “Ордабасы” показал свою силу, но ни в коем случае нам нельзя расслабляться, мы должны провести работу над ошибками и двигаться дальше», — цитирует Цхададзе сайт «Астаны».

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