«Кайрат» одержал разгромную победу и возглавил КПЛ

Уже после первого тайма футболисты «Кайрата» вели 2:0. На 17-й минуте счет с пенальти открыл Нуралы Алип, а на 25-й закрепил преимущество Абат Аймбетов. После перерыва Аймбетов оформил дубль (`51), еще по голу в ворота соперника забили Артур Шушеначев (`57) и вышедший на замену Айбол Абикен (`66).

Отметим, что второй тайм «Окжетпес» играл в меньшинстве, так как красную карточку заработал украинский защитник Андрей Мищенко.

Видеообзор матча:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qL8rOLeftY0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.