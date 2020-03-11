«Кайрат» одержал разгромную победу и возглавил КПЛ
ФК «Кайрат» разгромил «Окжетпес» в перенесенном матче 21-го тура казахстанской
ФК «Кайрат» разгромил «Окжетпес» в перенесенном матче 21-го тура казахстанской
Уже после первого тайма футболисты «Кайрата» вели 2:0. На 17-й минуте счет с пенальти открыл Нуралы Алип, а на 25-й закрепил преимущество Абат Аймбетов. После перерыва Аймбетов оформил дубль (`51), еще по голу в ворота соперника забили Артур Шушеначев (`57) и вышедший на замену Айбол Абикен (`66).
Отметим, что второй тайм «Окжетпес» играл в меньшинстве, так как красную карточку заработал украинский защитник Андрей Мищенко.
Видеообзор матча:
Ранее же «Астана» в перенесенном матче 18-го тура сыграла вничью с «Ордабасы». Таким образом, «Кайрат» в двух матчах нового сезона набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу, ознакомиться подробнее с которой можно по этой ссылке.