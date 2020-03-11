Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Кельн
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Атлетико
Футбол. Еврокубки
10.03
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Еврокубки
10.03
Валенсия
Аталанта
34
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
15:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» одержал разгромную победу и возглавил КПЛ

ФК «Кайрат» разгромил «Окжетпес» в перенесенном матче 21-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Алматы и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

Наверх

Уже после первого тайма футболисты «Кайрата» вели 2:0. На 17-й минуте счет с пенальти открыл Нуралы Алип, а на 25-й закрепил преимущество Абат Аймбетов. После перерыва Аймбетов оформил дубль (`51), еще по голу в ворота соперника забили Артур Шушеначев (`57) и вышедший на замену Айбол Абикен (`66).

Отметим, что второй тайм «Окжетпес» играл в меньшинстве, так как красную карточку заработал украинский защитник Андрей Мищенко.

Видеообзор матча:

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее же «Астана» в перенесенном матче 18-го тура сыграла вничью с «Ордабасы». Таким образом, «Кайрат» в двух матчах нового сезона набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу, ознакомиться подробнее с которой можно по этой ссылке.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Удача была на нашей стороне". Защитник "Кайрата" прокомментировал разгромную победу над "Окжетпесом"
Без шансов, без вариантов: «Тоттенхэм» и «Валенсия» покинули ЛЧ
Александр Большунов — обладатель Кубка мира. Норвежцы сдались
Малкин разозлился сам на себя и не пожалел команду Гусева
ФК «Рома» не смог отправиться на матч Лиги Европы в Испанию
Логинов пропустит этап Кубка мира в Осло
Аршавин рассказал, как коронавирус повлиял на поведение людей
Клопп против Симеоне: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь