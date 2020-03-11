Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Кельн
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Атлетико
Футбол. Еврокубки
10.03
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Еврокубки
10.03
Валенсия
Аталанта
34
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
16:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне стыдно». Главный тренер «Окжетпеса» прокомментировал разгром от «Кайрата»

Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович после поражения от «Кайрата» в перенесенном матче 21-го тура КПЛ извинился перед болельщиками кошетаусцев. Он никого не стал выделять в составе алматинцев и объяснил провал своих подопечных, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

— Наша команда сегодня не приехала на стадион. Мне стыдно, я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками за такую игру и результат. К сожалению, в футболе такое бывает.

— По началу матча до 16-й минуты казалось, что вы играли на равных и сковывали действия соперников, но после пенальти и пропущенного гола команда рассыпалась. Что повлияло на итог матча?

Читайте также
«Кайрат» одержал разгромную победу и возглавил КПЛ

— Здесь сейчас можно говорить все, что угодно. Для нас это было сильным ударом, пенальти и второй гол — ясное дело. Мы рассыпались, нужно это признать. Здесь ряд причин. Сложно дать трезвую оценку этому всему. Изначально встречались КамАз и «Мерседес». И КамАз не может быть лучше «Мерседеса». В каких-то ситуациях может и лучше, если у «Мерседеса» большие поломки, но сегодня я этого не заметил.

— Как настраивались на игру Аймбетова, как против него играть?

— У нас был план. Мы знаем его сильные стороны и качества. Абат очень мобильный, быстрый, агрессивный нападающий, всегда открывается вперед за спину защитников. Мы понимали это и хотели нейтрализовать его. Я не думаю, что он стал главным действующим лицом. Вся команда сыграла на высоком уровне, а мы просто провалились.

Напомним алматинцы в перенесенном матче 21-го тура КПЛ обыграли на своем поле «Окжетпес». Для «Кайрата» эта победа стала второй подряд. Команда Алексея Шпилевского с шестью очками возглавила турнирную таблицу. КПЛ. Отметим, «Окжетпес» в первом туре уступил на выезде «Ордабасы» (0:1).

Читайте также
Окжетпес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Удача была на нашей стороне". Защитник "Кайрата" прокомментировал разгромную победу над "Окжетпесом"
Без шансов, без вариантов: «Тоттенхэм» и «Валенсия» покинули ЛЧ
Александр Большунов — обладатель Кубка мира. Норвежцы сдались
Малкин разозлился сам на себя и не пожалел команду Гусева
ФК «Рома» не смог отправиться на матч Лиги Европы в Испанию
Логинов пропустит этап Кубка мира в Осло
Аршавин рассказал, как коронавирус повлиял на поведение людей
Клопп против Симеоне: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь