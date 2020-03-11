«Мне стыдно». Главный тренер «Окжетпеса» прокомментировал разгром от «Кайрата»

— Наша команда сегодня не приехала на стадион. Мне стыдно, я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками за такую игру и результат. К сожалению, в футболе такое бывает.

— По началу матча до 16-й минуты казалось, что вы играли на равных и сковывали действия соперников, но после пенальти и пропущенного гола команда рассыпалась. Что повлияло на итог матча?

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— Здесь сейчас можно говорить все, что угодно. Для нас это было сильным ударом, пенальти и второй гол — ясное дело. Мы рассыпались, нужно это признать. Здесь ряд причин. Сложно дать трезвую оценку этому всему. Изначально встречались КамАз и «Мерседес». И КамАз не может быть лучше «Мерседеса». В каких-то ситуациях может и лучше, если у «Мерседеса» большие поломки, но сегодня я этого не заметил.

— Как настраивались на игру Аймбетова, как против него играть?

— У нас был план. Мы знаем его сильные стороны и качества. Абат очень мобильный, быстрый, агрессивный нападающий, всегда открывается вперед за спину защитников. Мы понимали это и хотели нейтрализовать его. Я не думаю, что он стал главным действующим лицом. Вся команда сыграла на высоком уровне, а мы просто провалились.