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16:22 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью с «Ислочью» в первом матче ¼ финала Кубка Беларуси

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник 10 марта в Бресте местное «Динамо» принимало футболистов «Ислочи» в рамках четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу. Встреча завершилась нулевой ничьей и была отмечена сразу четырьмя удалениями.

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Главный арбитр матча Виталий Севостьяник показал по две красные карточки игрокам обеих команд. Так, первым на 36-й минуте поле покинул нападающий дружины из Минского района Дмитрий Комаровский. На 50-й минуте составы команд подравнялись, когда «красный свет» перед собой увидел форвард «Динамо» Павел Савицкий. Спустя 21 минуту брестчане и вовсе остались вдевятером после удаления защитника Олега Веретило. Но «Ислочи» не удалось воспользоваться численным преимуществом, более того, на 80-й минуте подопечных Виталия Жуковского также осталось лишь девять — последним удаленным в этой встрече стал защитник Сергей Карпович.

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Накануне прошли еще два четвертьфинальных поединка. В Минске БАТЭ одержал победу в матче против столичного «Динамо» (2:1), а футболисты солигорского «Шахтера» на выезде одолели жодинское «Торпедо-БелАЗ» (1:0).

Минское «Динамо» уступило БАТЭ в домашнем четвертьфинале Кубка БеларусиВ первой половине игры на поле динамовской арены хозяева имели преимущество и открыли счет на 36-й минуте после точного удара своего капитана Эдгара Олехновича, ранее выступавшего в составе БАТЭ. Футболисты «Шахтера» победили на выезде «Торпедо-БелАЗ» в первом четвертьфинале Кубка БеларусиВстреча в Жодино началась с атак гостей, и на 9-й минуте австрийский легионер «Шахтера» Дарко Бодул открыл счет. В дальнейшем игроки обеих команд имели шансы отличиться, но результат не изменился.

Ответные четвертьфинальные поединки пройдут 14 и 15 марта.

Мозырская «Славия» вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба «Дняпро».

Первые полуфинальные встречи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона «Динамо».

В финале прошлого Кубка Беларуси футболисты «Шахтера» в третий раз завоевали трофей, победив «Витебск» на его стадионе со счетом 2:0.

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