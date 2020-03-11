Футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью с «Ислочью» в первом матче ¼ финала Кубка Беларуси

Главный арбитр матча Виталий Севостьяник показал по две красные карточки игрокам обеих команд. Так, первым на 36-й минуте поле покинул нападающий дружины из Минского района Дмитрий Комаровский. На 50-й минуте составы команд подравнялись, когда «красный свет» перед собой увидел форвард «Динамо» Павел Савицкий. Спустя 21 минуту брестчане и вовсе остались вдевятером после удаления защитника Олега Веретило. Но «Ислочи» не удалось воспользоваться численным преимуществом, более того, на 80-й минуте подопечных Виталия Жуковского также осталось лишь девять — последним удаленным в этой встрече стал защитник Сергей Карпович.

Накануне прошли еще два четвертьфинальных поединка. В Минске БАТЭ одержал победу в матче против столичного «Динамо» (2:1), а футболисты солигорского «Шахтера» на выезде одолели жодинское «Торпедо-БелАЗ» (1:0).

Минское «Динамо» уступило БАТЭ в домашнем четвертьфинале Кубка БеларусиВ первой половине игры на поле динамовской арены хозяева имели преимущество и открыли счет на 36-й минуте после точного удара своего капитана Эдгара Олехновича, ранее выступавшего в составе БАТЭ. Футболисты «Шахтера» победили на выезде «Торпедо-БелАЗ» в первом четвертьфинале Кубка БеларусиВстреча в Жодино началась с атак гостей, и на 9-й минуте австрийский легионер «Шахтера» Дарко Бодул открыл счет. В дальнейшем игроки обеих команд имели шансы отличиться, но результат не изменился.

Ответные четвертьфинальные поединки пройдут 14 и 15 марта.

Мозырская «Славия» вышла в полуфинал без борьбы в связи с расформированием могилевского клуба «Дняпро».

Первые полуфинальные встречи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 29 апреля. Решающий поединок 29-го по счету кубкового розыгрыша после восьмилетнего перерыва пройдет 24 мая на поле минского стадиона «Динамо».