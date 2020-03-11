Футболист «Ганновера» Хюберс заразился коронавирусом
ТАСС, 11 марта. Тест на коронавирус нового типа защитника германского футбольного клуба «Ганновер» Тимо Хюберса дал положительный результат. Об этом сообщила
ТАСС, 11 марта. Тест на коронавирус нового типа защитника германского футбольного клуба «Ганновер» Тимо Хюберса дал положительный результат. Об этом сообщила
«Тест Тимо Хюберса на коронавирус дал положительный результат. Несмотря на то, что 23-летний футболист не контактировал с другими игроками, они также пройдут тестирование», — говорится в сообщении клуба в Twitter.
В феврале в Италии был обнаружен коронавирус у трех футболистов клуба «Пьянезе», выступающего в третьем дивизионе чемпионата страны.
В ФРГ новым коронавирусом заразились, по лабораторно подтвержденным данным, почти 1,3 тыс. человек. У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.