Футболист «Ганновера» Хюберс заразился коронавирусом

«Тест Тимо Хюберса на коронавирус дал положительный результат. Несмотря на то, что 23-летний футболист не контактировал с другими игроками, они также пройдут тестирование», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

В феврале в Италии был обнаружен коронавирус у трех футболистов клуба «Пьянезе», выступающего в третьем дивизионе чемпионата страны.

В ФРГ новым коронавирусом заразились, по лабораторно подтвержденным данным, почти 1,3 тыс. человек. У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.