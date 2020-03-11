«Тобол» может отдать в аренду полузащитника сборной Казахстана
Полузащитник «Тобола» и национальной сборной Казахстана Максим Федин может сменить команду, сообщает KazFootball.kz.
Полузащитник «Тобола» и национальной сборной Казахстана Максим Федин может сменить команду, сообщает KazFootball.kz.
Футболист выступает за костанайский клуб с начала 2018 года и является игроком основы. Однако новый наставник Григорий Бабаян в последних контрольных поединках не наигрывал полузащитника в стартовом составе, а в первом туре
Вероятнее всего, главный тренер «Тобола» не рассчитывает на него. А чтобы игрок сборной не сидел в запасе, вполне возможно, что клуб отпустит Федина в аренду до закрытия трансферного окна.
Главным претендентом на приобретение является кызылординский «Кайсар».