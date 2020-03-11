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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» может отдать в аренду полузащитника сборной Казахстана

Полузащитник «Тобола» и национальной сборной Казахстана Максим Федин может сменить команду, сообщает KazFootball.kz.

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Футболист выступает за костанайский клуб с начала 2018 года и является игроком основы. Однако новый наставник Григорий Бабаян в последних контрольных поединках не наигрывал полузащитника в стартовом составе, а в первом туре премьер-лиги против «Шахтера» (3:1) Федин и вовсе не появился на поле.

Вероятнее всего, главный тренер «Тобола» не рассчитывает на него. А чтобы игрок сборной не сидел в запасе, вполне возможно, что клуб отпустит Федина в аренду до закрытия трансферного окна.

Главным претендентом на приобретение является кызылординский «Кайсар».

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