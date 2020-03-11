«Тобол» может отдать в аренду полузащитника сборной Казахстана

Футболист выступает за костанайский клуб с начала 2018 года и является игроком основы. Однако новый наставник Григорий Бабаян в последних контрольных поединках не наигрывал полузащитника в стартовом составе, а в первом туре премьер-лиги против «Шахтера» (3:1) Федин и вовсе не появился на поле.