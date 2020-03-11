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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финал Кубка Испании по футболу отложен из-за коронавируса

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Финальный матч Кубка Испании по футболу между «Атлетиком» из Бильбао и клубом «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна отложен из-за распространения коронавируса, сообщает Marca.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч должен был пройти 18 апреля в Севилье. Новая дата игры станет известна позднее.

В Испании, по последним официальным данным, зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, 49 человек скончались. Наибольшее число зараженных — в Мадриде, Риохе, Стране Басков и Каталонии.

В Мадриде, Риохе и столице Страны Басков Витории закрыты учебные заведения.

Власти рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.

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13:43 (мск)© Ньюстюб
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