Финал Кубка Испании по футболу отложен из-за коронавируса

В Испании, по последним официальным данным, зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, 49 человек скончались. Наибольшее число зараженных — в Мадриде, Риохе, Стране Басков и Каталонии.

Власти рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.