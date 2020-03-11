Финал Кубка Испании по футболу отложен из-за коронавируса
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Финальный матч Кубка Испании по футболу между «Атлетиком» из Бильбао и клубом «Реал Сосьедад» из
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Финальный матч Кубка Испании по футболу между «Атлетиком» из Бильбао и клубом «Реал Сосьедад» из
Матч должен был пройти 18 апреля в Севилье. Новая дата игры станет известна позднее.
В Испании, по последним официальным данным, зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, 49 человек скончались. Наибольшее число зараженных — в Мадриде, Риохе, Стране Басков и Каталонии.
В Мадриде, Риохе и столице Страны Басков Витории закрыты учебные заведения.
Власти рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых