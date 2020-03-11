В Минске прошел предпоказ фильма о легенде белорусского футбола Александре Глебе

«Больше года я живу этим проектом, — рассказала автор фильма, корреспондент АТН Анна Эйсмонт. — Съемки проходили в Штутгарте, Мюнхене, Лондоне, отснято много интервью со звездами мирового футбола, которые работали с Александром Глебом».

Перед показом Анна Эйсмонт поделилась, что чувствует волнение от премьеры. «Для меня это новый герой, другие обстоятельства. Посмотрим, какая будет реакция у аудитории и как сам Александр Глеб воспримет фильм, потому что кроме меня и режиссера никто еще не видел конечный результат», — отметила журналистка.

В свою очередь Александр Глеб рассказал, что, когда Анна Эйсмонт предложила снять о нем фильм, его друзья и партнеры поддержали идею. «Я сам не видел еще картину, для меня это будет что-то особенное. Надеюсь, все мы получим большое удовольствие. Я очень благодарен тем, кто работал над проектом, это много для меня значит», — поделился он перед просмотром.

Среди гостей на премьере присутствовали друзья футболиста, его семья, съемочная команда проекта и руководство Белтелерадиокомпании. Главный директор дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий поблагодарил коллег за проделанную работу. Он отметил, что в Беларуси много спортсменов, которыми стоит гордиться. «Нужно и дальше снимать документалистику. Думаю, эта традиция продолжится и в эфире Белтелерадиокомпании появится много материалов обо всех спортивных героях нашей страны», — подчеркнул он.

«Наш HLEB» — история жизненного и карьерного пути самого известного белорусского футболиста постсоветского периода. Александр Глеб вместе со съемочной группой АТН показывает зрителям, с чего начиналась его головокружительная карьера — от «Штутгарта» и «Арсенала» до «Барселоны». В 17 лет он подписал контракт с борисовским БАТЭ, после этого успел поиграть в Бундеслиге. Именно в Германии Александр Глеб вырос в мастера футбола мирового уровня, а затем стал звездой лондонского «Арсенала». Он первый белорусский футболист, сыгравший в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА и выигравший ее.

В фильме своими воспоминаниями делятся друзья и коллеги спортсмена, среди которых — знаковые персоны мирового футбола: экс-форвард «Штутгарта» Кевин Кураньи, вратарь «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн, бывшие полузащитники «Арсенала» Сеск Фабрегас, Матье Фламини, Томаш Росицки и многие другие.