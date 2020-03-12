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00:22 (мск), источник: БЕЛТА

Александр Глеб объявил о завершении игровой карьеры

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футболист Александр Глеб решил завершить игровую карьеру. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске после презентации документального фильма «Наш HLEB», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В Минске прошел предпоказ фильма о легенде белорусского футбола Александре Глебе’Больше года я живу этим проектом, — рассказала автор фильма, корреспондент АТН Анна Эйсмонт. — Съемки проходили в Штутгарте, Мюнхене, Лондоне, отснято много интервью со звездами мирового футбола, которые работали с Александром Глебом.

Александр Глеб родился 1 мая 1981 года, футболом начал заниматься в СДЮШОР минского «Динамо». С 1999 года играл в борисовским БАТЭ, откуда в 2000 году перешел в клуб немецкой бундеслиги «Штутгарт». В 2005 году Глеб подписал контракт с лондонским «Арсеналом», а через 3 года перебрался в «Барселону», с которой стал чемпионом и обладателем Кубка Испании. В 2009 году в составе «Барсы» Александр Глеб выиграл главный клубный турнир Старого Света — Лигу чемпионов.

Кроме того, он выступал в английском «Бирмингем Сити», немецком «Вольфсбурге», турецких «Генчлербирлиги» (Анкара) и «Коньяспоре», а также российских «Крыльях Советов» (Самара). В прошлом сезоне Александр Глеб играл в «Ислочи» (Минский район).

В составе национальной сборной Беларуси Александр Глеб провел 80 матчей, забив 6 мячей.

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