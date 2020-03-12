Александр Глеб объявил о завершении игровой карьеры

В Минске прошел предпоказ фильма о легенде белорусского футбола Александре Глебе’Больше года я живу этим проектом, — рассказала автор фильма, корреспондент АТН Анна Эйсмонт. — Съемки проходили в Штутгарте, Мюнхене, Лондоне, отснято много интервью со звездами мирового футбола, которые работали с Александром Глебом.

Александр Глеб родился 1 мая 1981 года, футболом начал заниматься в СДЮШОР минского «Динамо». С 1999 года играл в борисовским БАТЭ, откуда в 2000 году перешел в клуб немецкой бундеслиги «Штутгарт». В 2005 году Глеб подписал контракт с лондонским «Арсеналом», а через 3 года перебрался в «Барселону», с которой стал чемпионом и обладателем Кубка Испании. В 2009 году в составе «Барсы» Александр Глеб выиграл главный клубный турнир Старого Света — Лигу чемпионов.