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01:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

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Источник: AFP 2020

Болезнь игрока в настоящее время протекает бессимптомно. «Ювентус» в настоящее время выполняет все процедуры по изоляции Ругани, требуемые законом, включая установление личностей всех, кто контактировал с игроком.

В нынешнем сезоне 25-летний Ругани провел семь матчей за «Ювентус». На счету игрока семь встреч за сборную Италии.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в среду объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса: прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным данным, обнародованным в среду вечером Борррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 12 тысяч случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1045 человек, число жертв достигло 827.

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Блокпосты и пустые магазины
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25 февраля© Ньюстюб
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