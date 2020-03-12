У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Болезнь игрока в настоящее время протекает бессимптомно. «Ювентус» в настоящее время выполняет все процедуры по изоляции Ругани, требуемые законом, включая установление личностей всех, кто контактировал с игроком.
В нынешнем сезоне 25-летний Ругани провел семь матчей за «Ювентус». На счету игрока семь встреч за сборную Италии.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным данным, обнародованным в среду вечером Борррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 12 тысяч случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1045 человек, число жертв достигло 827.