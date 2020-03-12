У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус

Источник: AFP 2020

Болезнь игрока в настоящее время протекает бессимптомно. «Ювентус» в настоящее время выполняет все процедуры по изоляции Ругани, требуемые законом, включая установление личностей всех, кто контактировал с игроком.

В нынешнем сезоне 25-летний Ругани провел семь матчей за «Ювентус». На счету игрока семь встреч за сборную Италии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в среду объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса: прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным данным, обнародованным в среду вечером Борррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 12 тысяч случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1045 человек, число жертв достигло 827.