У Ругани — коронавирус. «Ювентус» и «Интер» — на карантине

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«Ювентус» сообщил о положительном тесте на коронавирусную инфекцию (COVID-19) у защитника Даниэле Ругани. В релизе чемпион Италии проинформировал, что у футболиста сборной нет никаких симптомов заболевания. Вместе с тем туринский клуб выполняет все предписанные процедуры, направленные в том числе на выявление и изоляцию тех, кто контактировал с игроком.

В среду у «Юве» была тренировка. Теперь вся команда — футболисты, тренерский штаб и персонал — отправляется на карантин.

Ругани и коронавирус в Италии

25-летний Ругани — первый игрок серии А, у которого анализы указали на заболевание коронавирусом. Центральный защитник выступает за «Ювентус» с 2015 года, когда перешел в туринский клуб из «Эмполи».

В этом сезоне на счету Ругани — всего 7 матчей. Прошлой осенью и минувшей зимой писали об интересе к футболисту со стороны питерского «Зенита».

Италия — очаг эпидемии в Европе. Инфекция была выявлена более чем у 12 тысяч итальянцев и убила 827 человек. При этом 196 смертей были зарегистрированы в стране в последние сутки.

11 марта правительство Италии объявило о новых мерах по предотвращению распространения инфекции. В частности, в стране следом за развлекательными заведениями закрываются рестораны, бары и все магазины, кроме аптек и продуктовых супермаркетов. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия не останавливаются только при условиях гарантии защиты сотрудников от коронавируса, будут работать почта, банки, страховые компании и общественный транспорт.

Гражданам рекомендовано трудиться удаленно или отправляться в отпуск, еще ранее был введен запрет на перемещения без лишней необходимости.

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Серия А и еврокубки

9 марта чемпионат Италии после серии отмен, переносов и игр без зрителей был прерван до 3 апреля. При этом «Ювентус» готовился к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом», который назначен на 17 марта. Уход на карантин означает, что бело-черные не смогут на следующей неделе встретиться с французским клубом.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду на пару дней покидал Италию, чтобы навестить свою мать на Мадейре. Она попала в больницу с инсультом.

Теперь португалец вне игры — как и его партнеры. Еще накануне другой нападающий «Старой синьоры», Федерико Бернардески, сообщил о добровольной изоляции в клубном отеле с намерением защитить свою семью.

Вместе с «Юве» на карантин отправляется «Интер» — соперник по недавнему матчу серии A. Игра прошла 8 марта в Турине при закрытых трибунах. Ругани не принял в ней участия, провел всю встречу на скамейке и вместе с командой и отпраздновал победу в раздевалке, а также контактировал с футболистами и персоналом гостей.

Миланский клуб сообщил, что отменяет все тренировки и любую футбольную активность. Черно-синие так же, как и туринцы, приступают к выполнению необходимых процедур.

У «Интера» на 12 марта была назначена первая игра 1/8 финала Лиги Европы с «Хетафе». Однако встреча была отменена накануне решением УЕФА в связи с тем, что испанская команда отказалась от поездки в Милан.

В среду также был отложен еще один матч еврокубков — между «Ромой» и «Севильей». Римская команда не смогла вылететь на первую игру 1/8 финала Лиги Европы (ее должна была судить российская бригада Сергея Карасеву, но ту накануне заменили на немцев). Причина — отказ на посадку на испанской территории.

Распространение

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Различные спортивные события по всему миру сталкиваются с необходимостью проведения без зрителей, переноса или под угрозой отмены.

Итальянское агентство ANSA сообщило: руководители топ-5 европейских футбольных лиг в четверг намерены организовать консультации с УЕФА. Европейский футбольный союз неоднократно подчеркивал, что собирается в установленные сроки провести чемпионат Европы (в 12 городах 11 стран) этим летом. Теперь есть предположение: с учетом проблем с ходом ведущих чемпионатов, они могут не закончиться в срок. И тогда встанет вопрос о переносе Евро-2020 — на несколько недель или год.